NBA／「歡迎詹姆斯加盟記者會」影片是真的！熱火球團回應了

全世界籃球迷都在等待詹姆斯（LeBron James）做決定，熱火隊社群團隊一次操作失誤，引爆全網熱議，也讓熱火變成賭盤最看好的詹姆斯新東家，熱火球團發言人也緊急回應。

有網友發現，熱火官方YouTube出現一支標題為「詹姆斯加盟記者會2026年7月27日」的影片，相關縮圖連結在X瘋傳，外界認為，熱火不小心提前洩漏詹姆斯決定重返邁阿密，熱火成為詹姆斯新東家的賠率，在Polymarket與Kalshi等平台快速飆升，反超騎士隊。

熱火發言人向「邁阿密先驅報」證實這支影片確實存在，但這是社群團隊為了預先準備詹姆斯可能加盟熱火，結果誤設為公開，該發言人強調，這支影片不代表任何實際消息。

至於為什麼影片標題會出現具體的記者會日期，原因是詹姆斯通常不會提早告知新東家自己簽約的決定，往往是在消息公開前幾分鐘才通知。因此，球隊與媒體通常都會針對各種可能情況，提前做好準備。

值得注意的是，熱火總裁「油頭」萊里（Pat Riley）目前仍在外地，預計要8月才會返回邁阿密，萊里通常都會出席熱火新援加盟記者會，特別是詹姆斯這種等級的球員。