NBA／AD豪言打滿82場！提格嗆賭300萬：70場都不可能

巫師球星戴維斯（Anthony Davis）日前喊出新賽季目標是打滿82場例行賽，不過這番豪語卻讓前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）完全不買單，甚至表示願意豪賭10萬美元（約新台幣300萬元），認為戴維斯根本不可能做到。

提格近日在節目中談到戴維斯的發言時直言，「我敢賭10萬美元，他絕對打不滿82場。我甚至敢賭他連70場都打不到，也不可能符合年度獎項的參選資格。」

提格之所以如此有信心，並非沒有原因。自2012年以狀元之姿進入NBA以來，戴維斯從未打滿82場例行賽，生涯單季最多出賽76場，出現在2023-24賽季。此外，他也曾在2016-17、2017-18賽季各出賽75場。

然而，近幾年的傷病問題更加嚴重。上季戴維斯僅出賽20場；2024-25賽季效力湖人與獨行俠期間，合計也只打了51場。頻繁的傷勢已讓他背負「玻璃人」的標籤。

現年33歲的戴維斯日前受訪時曾表示，希望新賽季能夠打滿82場。不過外界普遍認為，對他而言，能夠健康完成大部分賽季就已經是相當大的進步。

此外，戴維斯近期也曾傳出交易流言，外傳勇士有意網羅他，並希望藉此增加吸引詹姆斯（LeBron James）加盟的機會。不過截至目前為止，相關傳聞並未有實質進展，戴維斯仍預計留在巫師迎接新球季。