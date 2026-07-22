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NBA／離開熱火超開心？赫洛交易當下嗨到爆粗口：回到我X的家

聯合新聞網／ 綜合報導
近日網路流傳赫洛被交易至公鹿時的即時反應，並迅速在社群媒體引發熱議。 路透。
近日網路流傳赫洛被交易至公鹿時的即時反應，並迅速在社群媒體引發熱議。 路透。

公鹿日前將待了13季的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易至熱火後，也讓赫洛（Tyler Herro）重返家鄉密爾瓦基。近日網路流傳的一段影片，也記錄赫洛得知自己被交易至公鹿時的即時反應。

赫洛得知消息後興奮大喊，重返家鄉的喜悅溢於言表，影片曝光後也迅速在社群媒體引發熱議，「回到我他X的家了！你們真的他X瘋了！」

事實上，赫洛離開熱火後，似乎也沒有打算對老東家口下留情。他先是在自己的社群小帳限時動態分享一張數據圖，內容顯示安戴托昆波與熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）是目前NBA中距離投籃效率最差的球員之一，甚至質疑他高達6000萬美元的年薪。

這番舉動也引起阿德巴約不滿。根據先前報導，兩人在拉斯維加斯的一家飯店相遇，雙方口角後演變成肢體衝突，據傳阿德巴約甚至出手擊中赫洛的下巴，所幸旁人及時拉開，才未讓衝突進一步擴大，成為全美關注的話題。

赫洛效力熱火期間，逐漸成長為球隊重要的外圍得分手，並在2021-22賽季榮獲年度最佳第六人。不過，近年他飽受傷勢困擾，上季因傷僅出賽33場，加上防守表現始終未達預期，最終成為熱火換來安戴托昆波交易中的主要籌碼。

隨著赫洛轉戰公鹿，新賽季若首度對決老東家熱火勢必備受矚目，預料將掀起不少話題。

NBA 熱火 赫洛 公鹿 社群媒體 阿德巴約

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