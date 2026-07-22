NBA／為何布萊恩總被排除「GOAT」之爭？格林點出關鍵和詹皇有關

勇士前鋒格林（Draymond Green）近日登上傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的節目，分享為何已故湖人傳奇「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），為何經常被排除在「史上最佳球員」討論之外的原因。

節目中，歐尼爾率先拋出問題，「為什麼我的兄弟不在GOAT的討論裡？」

格林則毫不猶豫回答，「布萊恩嗎？當然應該在，百分之百。我認為第一個原因，是他曾經跟你一起打球，而很多人一直把這點拿來否定他。」

「第二個原因，就是布萊恩剛好處在一個很特殊的時代。」格林在《The Big Podcast》表示。

格林指出，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）退休後，湖人在歐尼爾與布萊恩帶領下建立王朝，但2004年歐尼爾離隊後，湖人一度陷入低潮。

2004年夏天，歐尼爾被交易至熱火，布萊恩首度獨自帶隊。湖人在2005年無緣季後賽，接下來兩個球季都止步首輪。直到2008年交易來傳奇球星加索（Pau Gasol）後，湖人才重新成為冠軍勁旅。

格林表示，正是在湖人戰績低迷的那段期間，詹姆斯逐漸於騎士打出名號，開始搶走聯盟第一人的討論焦點。

「當喬丹離開聯盟後，湖人開始統治NBA；但當你(歐尼爾)離開後，球隊經歷了幾年的低潮。那幾年，詹姆斯（LeBron James）開始建立自己的名聲。即使布萊恩數據依舊非常驚人，但湖人沒有贏球。」

「我認為，布萊恩被公認是聯盟第一人的時間不夠長，所以大家不太會把他放進GOAT討論。因為接著詹姆斯就加入了這場討論。」格林坦言。

格林指出，這並非布萊恩不夠偉大，而是受到所處時代影響，加上詹姆斯崛起，讓布萊恩的巔峰時期被稀釋，「從那一刻開始，就變成兩人之間的拉鋸戰。」