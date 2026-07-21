NBA／杜倫續約談判仍陷僵局 傳活塞拒絕討論先簽後換方案

2026年NBA自由市場開啟已超過3週，聯盟多筆重大交易與簽約陸續完成，但受限制自由球員杜倫（Jalen Duren）與底特律活塞之間的合約僵局，據傳仍未解決。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，活塞目前仍決心留下杜倫，且沒有展現任何圍繞這名年輕長人進行先簽後換交易的意願。換句話說，即使雙方談判進展有限，底特律仍不打算輕易讓杜倫改披其他球隊戰袍。

史坦在最新報導中指出：「根據了解討論內容的消息人士透露，活塞與杜倫之間的談判至今進展有限。不過消息人士也表示，活塞仍持續排除任何把先簽後換方案帶進談判中的可能性，這些方案會讓杜倫轉往其他球隊。」

杜倫目前仍卡在休賽季市場上，身分是受限制自由球員。由於不滿活塞提出的合約報價，杜倫先前曾與多支對他有興趣的球隊會面，包括洛杉磯湖人與沙加緬度國王，試圖尋找能提供理想合約、並讓他離開底特律的機會。

不過局勢發展並未如他所願。湖人已經補進凱斯勒（Walker Kessler），禁區需求大幅降低；國王至今也尚未正式提出報價。這讓杜倫目前在爭取理想合約與轉隊機會上陷入尷尬處境。

近期NBA記者費雪（Jake Fischer）曾透露，活塞透過交易清出勒佛特（Caris LeVert）的薪資後，讓杜倫與球隊之間的續約談判出現明顯「動能」。然而即使有這項發展，從目前情況來看，雙方距離正式達成協議似乎仍有一段距離。

杜倫在2025-26賽季打出生涯突破表現，成為活塞拿下60勝球季的重要禁區支柱。例行賽期間，他出賽70場，平均攻下19.5分、10.5籃板、2.0助攻，投籃命中率高達65%，不僅生涯首次入選明星賽，也獲選年度第3隊，正式躋身聯盟頂級年輕長人行列。

然而，杜倫在季後賽表現卻出現巨大落差，成為外界對他身價產生疑慮的關鍵原因之一。活塞季後賽共打14場比賽，杜倫平均得分驟降到10.2分，與例行賽明星級表現相比明顯下滑，也被形容是近年NBA球星在季後賽最慘烈的落差之一。最終活塞在分區準決賽遭騎士淘汰，提前結束球季。

對活塞而言，杜倫仍是球隊未來核心之一，尤其在禁區護框、籃板與高效率終結方面具備重要價值。但對杜倫陣營來說，他上季例行賽的成績足以支撐更高行情，季後賽低迷是否該大幅影響合約價值，也成為雙方談判拉鋸的核心。

目前活塞不願啟動先簽後換，代表球團仍掌握主導權，也希望用時間壓縮杜倫在自由市場上的選擇。若沒有其他球隊正式提出報價，杜倫最終很可能仍需回到談判桌，與底特律尋求續留方案。

這場合約僵局接下來如何收場，也將影響活塞未來禁區核心配置與薪資結構。