NBA／馬刺仍信任福克斯下季回穩 傳哈波願續任第六人等待接班

聖安東尼奧馬刺上季打出亮眼表現，重返總冠軍賽舞台，今年休賽季持續補強與調整陣容。不過，在球隊逐步完成名單配置之際，後場安排仍留下外界關注的疑問。

由於領著頂薪的福克斯（De'Aaron Fox）在季後賽表現不如預期，加上新秀榜眼後衛哈波（Dylan Harper）展現大將之風和沉穩攻守，不少人開始討論，這名20歲後衛是否應該在下季取代福克斯，成為馬刺先發後場的一員。

《The Athletic》記者魏斯（Jared Weiss）近日談到馬刺後衛輪值現況，透露了福克斯與哈波目前在球隊內的定位。魏斯指出，馬刺內部對福克斯季後賽低迷並未過度放大，而是認為他的表現受到腳踝傷勢影響。

魏斯寫道：「馬刺淡化福克斯季後賽掙扎的問題，認為那是他帶著腳踝傷勢上場造成的結果，同時也相信他真正的問題，是無法把很多不錯的出手機會轉換成得分。」

他也提到，馬刺明白以福克斯目前的合約狀況來看，球隊短期內很難交易他。因此，讓福克斯在下季季後賽重新打出身價，將會是馬刺後場未來接班計畫中相當重要的一環。

魏斯表示：「球隊也理解，以福克斯目前的合約來看，他現在並不是容易被交易的球員。因此，透過下季季後賽的好表現來修復他的交易價值，對於未來不可避免的後場接班計畫來說會很關鍵。」

從目前情況來看，馬刺仍相信福克斯能在下季找回狀態。而關於哈波的角色，魏斯也透露，這名年輕後衛願意保持耐心，繼續從板凳出發。

魏斯寫道：「哈波已經表達願意保持耐心，下季再次接受第六人角色，並在過程中持續熟悉如何全職掌控球隊進攻。」

根據這些資訊，馬刺下季很可能仍會維持相同的先發後場輪值，讓福克斯繼續擔任主要先發後衛，而哈波則以第六人身分累積經驗，等待未來接班時機。

馬刺今年休賽季動作不少，除了補進老將前鋒哈里斯（Tobias Harris），也陸續確保多名核心球員的長期未來。其中最受矚目的操作，就是與超級新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）完成5年2億5200萬美元的新秀延長頂薪合約。

值得注意的是，溫班亞瑪選擇的是標準25%頂薪，而不是追求可能把合約總值推升到約3億300萬美元的30%超級頂薪條款。據了解，他與馬刺在完成簽約前，曾討論過多種不同合約結構，最後才敲定這份延長合約。

另一方面，強森（Keldon Johnson）今年夏天也具備提前續約資格，不過目前看來，馬刺不太可能向他提出延長合約。強森仍是更衣室重要領袖，也是輪值中有價值的一員，但隨著馬刺側翼深度持續增加，隊內競爭也變得更加激烈，讓他的長期未來出現不確定性。

整體而言，馬刺在重返總冠軍賽後並未大幅翻轉陣容，而是選擇延續現有核心、補上老將經驗，並讓年輕球員逐步成長。

福克斯能否在健康狀態下恢復明星級身手，哈波又能否在第六人角色中持續進化，將成為馬刺下季能否再次衝擊總冠軍的重要觀察重點。