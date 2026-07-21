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NBA／湖人也想湊中鋒「鐵支」？ 傳有意簽6呎11護框長人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
自由球員中鋒理查茲(中)。 路透社
自由球員中鋒理查茲(中)。 路透社

洛杉磯湖人今年休賽季已經針對前場做出多項補強，但球隊仍持續探索進一步強化禁區深度的可能性。根據NBA記者希德利（Evan Sidery）報導，湖人是目前對自由球員中鋒理查茲（Nick Richards）展現興趣的球隊之一。

除了湖人之外，邁阿密熱火與紐約尼克也被指出對這名28歲長人有興趣。理查茲被視為自由市場上目前剩餘中鋒中較具吸引力的選項之一，並且據傳已準備好以老將底薪合約加盟一支具備競爭力的球隊。

對湖人來說，理查茲若加盟，將提供球隊另一名傳統型中鋒選擇。他具備護框能力，能在籃下完成終結，也能在籃板保護方面帶來幫助，這些正是湖人持續尋找禁區深度時重視的條件。

理查茲是在2020年選秀會以第二輪42順位被選中，生涯前4個多賽季效力夏洛特黃蜂，之後陸續披上鳳凰城太陽與芝加哥公牛球衣。這名身高6呎11吋的中鋒，生涯至今出賽305場，平均可攻下7.1分、5.8籃板；上季則繳出場均5.8分、5.1籃板的成績。

湖人今年休賽季已經補進凱斯勒（Walker Kessler），簽下3屆總冠軍成員魯尼（Kevon Looney），甚至補進也能在小球陣容中客串中鋒的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）。如果再簽下理查茲，湖人的中鋒輪值勢必變得更加擁擠，但同時也能增加球隊禁區深度、身體對抗性，以及凱斯勒身後的傷病保險。

不過，湖人目前15人名單位置已經全數額滿。因此，若球隊想再完成任何新簽約，必須先裁掉或交易一名球員，騰出名單空間。

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