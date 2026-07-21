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世界盃男籃／希臘搶晉級壓力爆升 安戴托昆波盼8月出征資格賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「字母哥」安戴托昆波盼代表希臘出戰8月的世界盃資格賽。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波盼代表希臘出戰8月的世界盃資格賽。 美聯社

今夏轉戰邁阿密熱火的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）透露，如果接下來獲得徵召，他預計會代表希臘出戰8月的世界盃資格賽，同時也說明自己為何缺席希臘國家隊先前的2場比賽。

安戴托昆波近日在節目中談到自己的國家隊未來，也提到希臘目前在世界盃資格賽面臨的艱難處境。希臘預計將在8月28日面對烏克蘭，接著在8月31日對上西班牙。由於希臘先前接連敗給羅馬尼亞與葡萄牙，接下來2場比賽對晉級形勢都相當關鍵。

安戴托昆波先前並未出戰希臘對羅馬尼亞與葡萄牙的比賽，主要原因與NBA合約相關保險規定有關。他表示，自己與哥哥大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）是陣中少數NBA球員，而很多人並不知道，NBA球員要代表國家隊出賽時，必須先支付相應保險費用。

安戴托昆波說：「我是唯一的NBA球員，我哥也是。很多人不知道，要為國家隊出賽，保險必須被支付。我不確定這是否也適用於歐洲聯賽球員，規則可能不同，但NBA球員的合約金額很大。如果我在FIBA比賽中受傷，保險必須能夠涵蓋我和公鹿的合約，現在是和邁阿密熱火，抱歉。」

他接著補充：「情況就是這樣。塞爾維亞和芬蘭籃協在他們的NBA球員回來時，都會支付保險，就是這樣。」

安戴托昆波與希臘國家隊主帥史潘諾里斯。 美聯社
安戴托昆波與希臘國家隊主帥史潘諾里斯。 美聯社

除了保險問題，安戴托昆波也澄清，自己當時其實並未被希臘國家隊列入名單。安戴托昆波坦言，希臘方面原本認為面對羅馬尼亞與葡萄牙應該能順利取勝，因此沒有徵召他。

「我沒有被徵召。我們當時認為，對上羅馬尼亞和葡萄牙，這些是應該要贏、也很容易贏下來的比賽。」安戴托昆波說。

然而比賽結果並未如預期，希臘連吞兩敗，也讓他們晉級壓力瞬間升高。安戴托昆波坦承：「是的，我們犯了錯。我們低估了他們。我們輸掉了2場比賽，現在前面還有2場比賽要打。」

儘管錯過上一波資格賽階段，安戴托昆波明確表示，如果希臘總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）徵召他，他很可能會歸隊參戰。

安戴托昆波表示：「如果我被徵召，我很可能會在那裡。我在過去被徵召的12項賽事中，參加了其中10項。」

他也強調，若主要球員都能到齊，自己願意投入接下來的關鍵比賽，「我想我們要對西班牙和烏克蘭。如果我們被徵召，而且每個人都在，我就會在。讓我們去贏下比賽，取得世界盃資格。」

希臘在資格賽的第二輪中被分在I組，對手分別是西班牙、烏克蘭、蒙特內哥羅、葡萄牙、喬治亞；目前希臘以3勝3敗暫居第5，分組前3名將可獲得2027年世界盃門票。

世界盃歐洲區資格賽第二輪戰績表。圖截自FIBA
世界盃歐洲區資格賽第二輪戰績表。圖截自FIBA

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