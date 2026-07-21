NBA／招募詹姆斯只獲得6個笑哭表情 哈利伯頓碰壁：我盡力了

溜馬或許也希望能在自由市場補進詹姆斯（LeBron James），事實上，即便這位4萬分先生已經高齡41歲，幾乎全聯盟所有球隊仍會想要得到他。詹姆斯依舊被視為聯盟最具影響力的球員之一，仍具備改變球隊戰力與創造話題性的能力。

溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）近期就試圖招募詹姆斯，希望說服他考慮加盟印城。據了解，詹姆斯目前仍在評估大約5支可能落腳的球隊，雖然溜馬並不在其中，但哈利伯頓仍沒有放棄，嘗試替球隊爭取這名超級巨星。

不過，哈利伯頓如今也坦言，招募過程並不順利。他在參加《The Pat McAfee Show》時透露，自己曾在Fanatics Fest之前傳訊息給詹姆斯，希望他能成為溜馬一員，但得到的回應並不樂觀。

哈利伯頓說：「詹姆斯成為我隊友這件事，看起來不太妙。我在Fanatics Fest之前傳訊息給他，我說：『嘿，你應該來當溜馬球員。』結果他回了6個笑哭的表情符號。我原本以為是2個，之前受訪時我說是2個，但後來我回去看訊息，才發現其實是6個表情符號。」

對溜馬球迷來說，這樣的發展並不令人意外。詹姆斯過去曾多次與溜馬在季後賽交手，尤其效力邁阿密熱火期間，熱火與溜馬曾爭奪東區霸權，雙方對抗相當激烈。因此，若詹姆斯最終無意前往印城，也不算太令人震驚。

「我覺得我做得還不錯，我自己是這樣認為。但他當時試著避開每一個自由市場相關問題。不過那也是他第一次公開承認，他必須做出一個重大決定，以及他正在考量哪些事情。」哈利伯頓說。

如果溜馬真的要簽下詹姆斯，球隊也必須先進行陣容調整，因為目前名單已經滿員。當然，若對象是詹姆斯，要騰出一個位置並不困難，但從哈利伯頓的說法來看，這座鄉下小城市顯然不是詹姆斯現階段真正考慮的目的地。

溜馬今年休賽季大多數補強動作已經完成，簽下烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）後，也填滿最後一個名單空缺。換句話說，除非球隊再透過交易調整陣容，否則他們很可能已經完成今夏主要操作。