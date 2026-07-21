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NBA／美媒曝楊瀚森英文有進步 里拉德會說中文「早上好」拉近關係

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森(左1)、里拉德(右2)。 路透
楊瀚森(左1)、里拉德(右2)。 路透

中國長人楊瀚森接受拓荒者隊記者海金（Sean Highkin）專訪，報導中提到，里拉德（Damian Lillard）為了讓楊瀚森融入球隊，努力學習中文，已經會說中文的「早上好」（台灣通常使用早安）。

楊瀚森去年夏天以選秀首輪第16順位加盟拓荒者，海金形容這可能是21世紀最令人意外的首輪選擇之一。當時楊瀚森的翻譯克里斯（Chris Liu）幾乎陪他在球隊身邊。

如今，克里斯已離開拓荒者，拓荒者選進楊瀚森時就規畫，只在他新秀賽季安排專屬翻譯，希望他在美國生活滿1年後，展現語言進步。面對媒體若有部分翻譯需求，由他的經紀公司Klutch Sports經紀人蔣吉姆（Jim Jiang）協助。

楊瀚森接受海金的英文專訪，仍有NBA中國社群媒體經理協助，楊瀚森受訪時坦言，「這對我來說很困難，因為我的英文不是很好，但對我而言，這也是一項新的挑戰。」不過海金稱讚楊瀚森進步很多，30分鐘訪談中只有偶爾需要翻譯，通常只是請人協助某個單字或句子中的小部分。

下賽季拓荒者球星里拉德將傷癒復出，報導中提到，里拉德正努力學習中文，目的就是讓楊瀚森在波特蘭感到被接納，「他學了不少中文，每天早上見面握手時，都會用中文說『早上好』，那就是『Good morning』的意思。」

拓荒者 楊瀚森 Damian Lillard

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