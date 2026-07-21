NBA／霍華德之子未獲魔術重用 加盟獨行俠拚延長職業生涯

獨行俠隊近期動作不斷，才剛透過三方交易得到2024選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher），今天又用雙向合約簽下2023選秀第11順位的霍華德（Jett Howard）。

霍華德是名將老霍華德（Juwan Howard）之子，老霍華德征戰NBA19個賽季，場均13.4分6.1籃板，1995-96賽季入選明星賽和年度最佳陣容第三隊，有2枚冠軍戒指。

現年22歲的霍華德職業生涯不如父親順遂，身高203公分的他在2023選秀第11順位被魔術隊選中，順位比外界預期的還前面。

不過霍華德沒獲得魔術重用，魔術去年決定不執行霍華德新秀合約第4年選項，霍華德生涯前3季只出賽133場，平均上場11分鐘，得到4.5分，三分命中率32.6%。