NBA／雷納德交易卡關！快艇薪資規避案未解 暴龍恐陷「人換不到也回不來」窘境

多倫多暴龍休賽季重新迎回2屆NBA總冠軍賽MVP雷納德（Kawhi Leonard），但由於他與前東家洛杉磯快艇涉及薪資規避調查，讓整筆交易陷入巨大變數。根據《The Athletic》報導，聯盟高層大多認為案件恐怕無法在新賽季訓練營前完成，屆時雷納德仍可能留在快艇，而已被送往洛杉磯的英格倫（Brandon Ingram）等人，甚至可能仍「名義上」屬於暴龍，讓交易陷入前所未見的尷尬局面。

暴龍今年夏天與快艇完成重磅交易，以英格倫、迪克（Gradey Dick）和選秀資產為代價，換來7屆全明星雷納德。不過，交易宣布後卻遲遲無法正式拍板，主因在於快艇和球隊主要贊助商Aspiration的調查仍在進行中。外界質疑該公司曾私下向雷納德支付報酬，但沒有相對應的工作內容，涉嫌藉由場外付款規避NBA薪資上限規定。相關指控至今尚未獲得證實，但也沒被推翻，聯盟調查持續進行中。

《The Athletic》記者霍林格（John Hollinger）近日在夏季聯賽期間與多名聯盟高層交流後透露，真正棘手的是，即使調查完成，也不代表案件就此落幕。霍林格指出，依照NBA新版勞資協議，如果涉及薪資規避案件，除了聯盟調查外，後續還必須交由制度仲裁員審理，甚至可能進入上訴程序，最終才由聯盟主席決定是否祭出處分，因此整體流程遠比外界想像更加漫長。

他直言：「調查並不是終點，而只是下一個程序的開始。我不確定這一切能否在兩個半月內完成。」霍林格甚至認為，一旦程序延宕，到了10月訓練營開訓時，很可能交易無法正式生效，雷納德「名義上」仍屬於快艇，而英格倫與狄克依舊掛在暴龍名下。

報導也指出，雖然外界將矛頭指向聯盟主席席佛（Adam Silver）辦案速度過慢，但暴龍管理層同樣難辭其咎，早在上季開始前，相關爭議就已經曝光，總經理韋伯斯特（Bobby Webster）在促成交易時，其實就已清楚知道雷納德交易存在極高的不確定性，但仍然決定放手一搏。

而且更大的變數還在後頭，若聯盟最終認定快艇確實違反薪資規範，雷納德可能面臨禁賽，甚至合約遭到作廢；若處分幅度過大，暴龍也不排除重新評估要不要取消整筆交易。