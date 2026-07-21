NBA／2015年選秀第5順位天才想重返NBA 執行逃脫條款離開皇馬

據記者德盧卡斯（Chema de Lucas）報導，克羅埃西亞31歲前鋒赫佐尼亞（Mario Hezonja）已啟動NBA逃脫條款，準備離開西班牙豪門皇家馬德里，重返NBA。

赫佐尼亞身高206公分，是2015年NBA首輪第5順位新秀，效力過魔術、尼克和拓荒者，只打5季共330場比賽後就離開NBA，場均6.9分3.1籃板。赫佐尼亞轉往歐洲籃壇發展並打出一片天，上次在NBA打球是2019-20賽季。

《BasketNews》報導提到，赫佐尼亞和皇家馬德里的合約到2029年，但包含重返NBA逃脫條款。該條款有效期限是7月20日，赫佐尼亞已告知球團，打算正式啟動條款，據了解，買斷金約為85萬美元左右。

報導指出，NBA球隊看中赫佐尼亞，不只有籃球能力與出色側翼身材，外界對他場外成熟度評價提升明顯。

赫佐尼亞剛結束出色的歐洲籃球聯賽賽季，在皇家馬德里闖進冠軍戰過程中扮演核心角色。場均出賽23分鐘，可貢獻13.3分4.1籃板2.4助攻，4強賽攻下25分7籃板，冠軍戰拿到19分4籃板5助攻4抄截。

赫佐尼亞（Mario Hezonja）過去在NBA曾被貼上「水貨」標籤，但回頭檢視2015年選秀，真正打出成績的球員其實並不多。當年的樂透區新秀，如今僅剩唐斯（Karl-Anthony Towns）、羅素（D’Angelo Russell）、波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）、透納（Myles Turner）與布克（Devin Booker）仍在NBA效力，其中曾入選年度最佳陣容的，也只有布克與唐斯。