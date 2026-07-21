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NBA／二手店花百元挖寶張伯倫湖人外套 19歲賣家爽賺290萬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
19歲布朗意外在二手店「淘」到寶。圖截自X
19歲布朗意外在二手店「淘」到寶。圖截自X

2026世足賽

一件原本在美國奧勒岡州波特蘭Goodwill二手商店被發現的張伯倫（Wilt Chamberlain）熱身外套，日前在蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以8萬9600美元成交，金額包含買家佣金，折合約新台幣近290萬元。

這件外套的發現過程宛如尋寶故事。今年1月，現年19歲的布朗（Quinn Brown）在二手商店的特價箱中翻找衣物，因為他先前看到有人丟進一件看起來帶有洛杉磯湖人配色的外套。布朗過去3年一直購買復古服飾，再透過網路轉售，過去最高轉賣獲利也只有250美元。

這件熱身外套背後印有「Chamberlain」字樣，布朗當時只花了3.07美元買下。回家後，他開始上網搜尋類似拍賣紀錄，卻沒有找到太多可參考案例。不過，他曾告訴地方媒體，自己看到過10年前一件張伯倫熱身外套拍出5位數美元價格。

布朗將外套照片發布到網路後，蘇富比現代收藏品部門主管瓦赫特（Brahm Wachter）主動聯繫他，並說服他將這件外套交由蘇富比拍賣。隨後蘇富比委託SIA Photo Match進行鑑定與照片比對，確認這件外套的真實性與比賽使用背景。

根據蘇富比拍品說明，能夠經由照片比對確認的張伯倫相關物品已變得「極其罕見」。這件外套最終不僅被證實為真品，更是張伯倫與湖人隊史收藏中相當重要的一件紀念物。

鑑定結果顯示，這件外套「很可能」在1971-72年賽季期間被張伯倫長期使用，並且已明確比對到他在1972年總冠軍賽期間實際穿著。那一年，張伯倫拿下生涯第2座總冠軍，也是湖人搬到洛杉磯後的隊史首冠。張伯倫同時獲選總冠軍賽MVP，這也是他生涯唯一一次獲得該獎項，因為NBA直到1969年才設立總冠軍賽MVP。

此外，這件外套也被比對到1972-73年賽季，也就是張伯倫生涯最後一季。該季他締造單季投籃命中率72.7%的紀錄，這項紀錄直到2019-20年賽季才被尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）以74.2%打破。

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