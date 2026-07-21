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NBA／湖人補強庫明加卡關 不願大手筆交易選秀權成最大阻礙

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人補強庫明加卡關。 路透社
湖人補強庫明加卡關。 路透社

2026世足賽

洛杉磯湖人今年休賽季大幅調整陣容，正式進入以唐西奇（Luka Doncic）為核心的新時代，但球隊補強腳步仍未停止。其中，24歲的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）一直是湖人鎖定的重要目標，不過根據《The Athletic》報導，雙方談判目前陷入停滯，主要原因在於湖人不願為了透過先簽後換完成交易，付出過多選秀資產，使這筆補強案遲遲沒有突破。

內文指出，湖人從6月底開始持續關注庫明加的動向，希望補進這名兼具天賦與潛力的24歲前鋒。不過消息人士透露，目前雙方在交易條件上仍有相當大的落差，湖人高層並沒有展現相當積極的態度，尤其對於先簽後換所需支付的選秀權代價有所保留。

儘管如此，聯盟仍普遍認為，庫明加依舊是市場上天花板最高的自由球員之一。若未來市場反應持續冷淡，不排除湖人重新回到談判桌，讓這筆交易再度升溫。據悉，目前除了湖人之外，與庫明加連結最密切的球隊是克里夫蘭騎士。

湖人在今年休賽季已展開大規模重整，包括正式告別詹姆斯（LeBron James），並失去史馬特（Marcus Smart）、八村壘、肯納德（Luke Kennard）、艾頓（Deandre Ayton）與海耶斯（Jaxson Hayes）等多名主力。但陸續補進凱斯勒（Walker Kessler）、塞克斯頓（Collin Sexton）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、魯尼（Kevon Looney）、威廉斯（Ziaire Williams）、賽布爾（Matisse Thybulle）等人。

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