NBA／湖人簽下烏干達前鋒卡魯馬 夏聯曾對獨行俠狂轟34分

湖人隊今天宣布以雙向合約簽下烏干達裔前鋒卡魯馬（Arthur Kaluma），他在夏季聯賽大殺四方，曾在面對獨行俠隊比賽狂轟34分。

現年24歲的卡魯馬身高201公分，2020年他成為烏干達公民，曾代表烏干達參加2021年非錦賽，也參加過2023年世界盃資格賽。卡魯馬參加2025年NBA選秀落選，上季幾乎都效力湖人G聯盟球隊，出賽35場，平均得到14.6分4.9籃板1.6助攻，三分命中率36.7%。

卡魯馬今年在夏季聯賽繳出優異表現，面對獨行俠16投11中，狂轟34分。整個夏季聯賽卡魯馬場軍攻下18.6分3.6籃板，投籃命中率61%，三分命中率50%。

卡魯馬是佔用雙向合約球員名額，因此為清出空間，湖人接下來要裁掉雙向合約球員馬農（Chris Manon）、蘇德（Peter Suder）和奧克雷克（AK Okereke）其中一人。

湖人今天也簽下防守大鎖賽布爾（Matisse Thybulle），正式球員名單達16人，必須交易或裁掉球員，清出空間。