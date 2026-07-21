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NBA／湖人要的防守大鎖來了！3D側翼塞布爾1年合約加盟

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人以一年合約簽下兩屆年度防守第二隊球員賽布爾（Matisse Thybulle）。 美聯社
湖人以一年合約簽下兩屆年度防守第二隊球員賽布爾（Matisse Thybulle）。 美聯社

2026世足賽

湖人隊在自由市場持續補強陣容，根據《ESPN》報導，球隊已和曾兩度入選NBA年度防守第二隊的側翼防守悍將賽布爾（Matisse Thybulle）達成1年330萬美元（約新台幣元1億660萬元）合約，希望填補史馬特（Marcus Smart）離隊後留下的外圍防守缺口。

湖人原先的防守大鎖史馬特休賽季轉投火箭隊，湖人後場留下以唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）為核心的進攻組合，球隊也積極尋找能夠補足防守的側翼球員。賽布爾加盟後，預計將與日前以底薪簽下的威廉斯（Ziaire Williams）共同分擔外圍防守重任，減輕新加盟中鋒凱斯勒（Walker Kessler）在禁區的防守壓力。

29歲的賽布爾在2019年選秀會首輪第20順位被76人隊選中，進入NBA前就以防守聞名，他在華盛頓大學時期曾兩度獲選Pac-12年度最佳防守球員，2019年更榮膺奈史密斯全美年度最佳防守球員。

進入NBA後，賽布爾很快展現頂尖防守能力，2020-22連續兩季入選NBA年度防守第二隊。效力76人期間，他憑藉優異的抄截、阻攻與干擾傳球能力，成為球隊輪替的重要防守戰力，也協助球隊連續三年打進季後賽。

不過，由於進攻能力有限，76人在2023年交易截止日前將他送往拓荒者隊。轉戰拓荒者後，賽布爾逐漸改善外線投射，2022-23賽季三分命中率達38.8％，近兩季更提升到41.1％，讓他在維持防守價值的同時，也逐漸成為可靠的3D球員。

「院長」體質則是他發展的一大隱憂，近兩個賽季，賽布爾先後受到腳踝、膝蓋及拇指韌帶傷勢困擾，2024-25賽季只出賽15場，上季也只打了30場。不過他在例行賽尾聲順利歸隊，並在拓荒者季後賽首輪對馬刺隊系列賽中重新回到輪替。

若賽布爾能夠擺脫傷病困擾，延續近年提升的外線手感，同時維持一貫的防守破壞力，他有望成為唐西奇身旁重要的3D拼圖，也讓湖人用相對低廉的代價完成一筆高CP值補強。不過，賽布爾加盟後，湖人目前已擁有16份保障合約，超過聯盟例行賽15人名單上限，因此球隊在新球季開始前，仍得透過交易或裁員進一步精簡陣容。

湖人

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