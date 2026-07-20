NBA／詹姆斯爭奪戰進入倒數時刻 權威記者提關鍵因素押寶「這隊」

隨著2026年世界盃足球賽與NBA夏季聯賽雙雙落幕，外界焦點再度回到詹姆斯（LeBron James）的下一站決定。

這位高齡41歲的籃球巨球星仍未正式宣布生涯最後階段將效力哪支球隊，而美國知名球評西蒙斯（Bill Simmons）依舊堅信，克里夫蘭騎士將會是詹姆斯的下一個落腳處。

西蒙斯先前就曾公開表示，詹姆斯很可能重返騎士，如今他再次強調這項看法，認為詹姆斯「回家」的劇本最終會成真。

西蒙斯表示：「我還是會押克里夫蘭。我覺得這件事會發生。我想他們現在只是想弄清楚，要怎麼真的把他帶進球隊，而且不只是用底薪簽他，可能需要交易某些球員或做其他操作。」

目前騎士被視為詹姆斯爭奪戰中的熱門球隊之一，與邁阿密熱火、費城76人同樣受到外界看好。除此之外，金州勇士與明尼蘇達灰狼也被認為仍在競爭行列中。不過，若從故事性與生涯收尾角度來看，詹姆斯再次回到克里夫蘭，被普遍視為最具代表性的劇本。

詹姆斯出身俄亥俄州阿克隆，高中畢業後以狀元之姿加入騎士，後來前進南灘逐冠又在2014年重返克里夫蘭，並且於2016年率隊奪下隊史首座總冠軍。如今若第3度披上騎士戰袍，也將成為他輝煌生涯最後篇章中極具象徵意義的一步。

近期已有多名球星公開或間接向詹姆斯招手。哈登（James Harden）曾多次為騎士招募詹姆斯發聲，現任騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）也曾釋出類似訊息，呼籲詹姆斯考慮重返克里夫蘭。

根據近期傳聞，如果騎士真的想在自由市場補進詹姆斯，球隊可能需要考慮交易史特魯斯（Max Strus）與施羅德（Dennis Schroder），以便騰出更多薪資操作空間，讓這名隊史傳奇能拿到高於老將底薪的合約，而不是只能以最低薪資回歸。

對騎士而言，詹姆斯若回歸，不只是補進一名仍具影響力的老將，更會立刻提升球隊話題性、季後賽經驗與爭冠想像。騎士目前已有米契爾作為核心，若再加入詹姆斯，球隊陣容深度與側翼戰力都將獲得重大升級。

不過，儘管西蒙斯持續看好騎士，多方消息也認為克里夫蘭是最適合詹姆斯的落點之一，最終答案仍掌握在詹姆斯本人手中。

在正式宣布之前，騎士、熱火、76人、勇士與灰狼都只能繼續等待。