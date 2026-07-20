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NBA／湖人私人試訓後底薪補進威廉斯 強化側翼持續追求庫明加

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人1年底薪簽下威廉斯(左)，盼強化側翼鋒線戰力。 路透社
湖人1年底薪簽下威廉斯(左)，盼強化側翼鋒線戰力。 路透社

2026世足賽

洛杉磯湖人正式與前樂透新秀威廉斯（Ziaire Williams）簽下1年300萬美元的合約，這名24歲前鋒是在拉斯維加斯完成私人試訓後獲得湖人青睞，將為球隊側翼輪替增加防守強度與運動能力。

根據《The Stein Line》記者史坦（Marc Stein）報導，湖人能在其他球隊也有興趣的情況下，以1年底薪合約簽下威廉斯，關鍵在於球團高層與教練團親自前往拉斯維加斯觀察他的狀態。

包含湖人助理教練麥克米蘭（Nate McMillan）、聖尚（Greg St. Jean），以及籃球事務總裁佩林卡（Rob Pelinka）、資深顧問藍比斯（Kurt Rambis），都出席了這場私人試訓。

這場試訓地點位於訓練師阿布納薩爾（Joe Abunassar）在拉斯維加斯的Impact Basketball訓練館，湖人主要評估威廉斯目前比賽狀態，以及他近期改善三分投射的成果。這次親自考察，最終幫助湖人在自由市場中搶下這名年輕側翼，球團也在今天正式宣布簽約。

不過，簽下威廉斯並不代表湖人側翼補強已經結束。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人仍持續積極追求庫明加（Jonathan Kuminga），並將他視為潛在先發人選。至於選擇簽下威廉斯更像是低成本補強深度與防守彈性，而非取代湖人追逐更高層級側翼戰力的計畫。

身高6呎9吋的威廉斯，臂展為6呎10吋，他是在2021年選秀會上以首輪第10順位被灰熊選中，進入NBA前曾在史丹佛大學（Stanford）打了1個賽季。以身材條件來看，威廉斯能為湖人外圍防線提供額外高度，也具備防守多個位置的潛力。

威廉斯生涯至今效力過灰熊與籃網，例行賽累計出賽269場，平均貢獻8.7分、3.0籃板與1.2助攻。他在灰熊時期也累積過14場季後賽經驗。

2025-26賽季，威廉斯代表籃網出賽56場，平均上場22.9分鐘，繳出10.2分、2.4籃板、1.1助攻與1.4抄截，投籃命中率42.5%，三分命中率34.3%。

籃網今年休賽季沒有執行威廉斯2026-27年賽季價值625萬美元的球隊選項，讓他成為完全自由球員。湖人在自由市場開啟前就已經和威廉斯傳出連結，主因是球隊希望在側翼位置變得更年輕、更具運動能力。

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