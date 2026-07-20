NBA／倫德伯格率勇士奪夏聯冠軍寫紀錄 嗆探花布瑟：有些人就是為大場面而生

勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在拉斯維加斯夏季聯賽的冠軍戰攻下21分、10籃板，力壓灰熊探花布瑟（Cameron Boozer），率領金州勇士以94：90拿下勝利，一舉奪得夏季聯賽冠軍。

倫德伯格幾個月前才剛協助密西根大學奪下NCAA冠軍員，如今又在NBA夏季聯賽封王，成為繼米契爾（Davion Mitchell）後，史上第2位同一年拿下NCAA一級男籃冠軍與拉斯維加斯夏季聯賽冠軍的球員。

上月選秀會以首輪第11順位被勇士選中的倫德伯格賽後表示：「加入這個體系時，我只想證明自己是贏家。做這些事情時，我不在乎數據，只在乎結果。我會把這樣的心態延續到下季，帶進真正的勇士隊。在密西根，我們打團隊籃球；在這裡，我們也是打團隊籃球。這就是贏球和奪冠的方法。」

勇士最終以5勝1敗作收，拿下隊史第2座夏季聯賽冠軍，加入國王與拓荒者行列，成為自2013年以來少數能夠多次奪冠的球隊。

布瑟攻下全隊最高19分，外帶8籃板、4助攻。他在第三節終了前命中三分球，幫助灰熊取得雙位數領先。不過，倫德伯格在關鍵第四節強勢回應，短時間內連續攻進3球，帶動勇士展開逆轉。

勇士後衛史密斯（Deivon Smith）此役從板凳出發攻下21分，與倫德伯格、後衛克萊爾（LJ Cryer）一起領軍，勇士全隊共有5人得分達雙位數，火力相當平均。

灰熊在最後1分鐘仍有多次機會追平甚至逆轉，但布瑟錯失可能超前的三分球，普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper）隨後又發生發邊線球失誤，讓勇士最終守住勝利。

倫德伯格賽後談到決勝時刻時毫不客氣表示：「他們緊張了。有些人是為那個時刻而生，有些人不是。我們的精神、意志，以及不想輸的渴望，基本上就是幫助我們贏球的原因。」

倫德伯格在率領金州勇士奪得夏季聯賽冠軍。 法新社

雖然無緣冠軍，布瑟仍帶領灰熊在夏季聯賽打出4勝2敗表現，展現不錯潛力。現年19歲的他有望成為灰熊年輕化重建的重要門面，尤其球團今夏已先後交易走明星球員莫蘭特（Ja Morant）與傑克森（Jaren Jackson Jr.），球隊進入重新打造核心的階段。

布瑟表示：「我必須找到方法讓自己更積極主導比賽。最後時刻我有兩次很好的出手機會，但沒有投進。我們輸了，但這就是我熱愛籃球的原因。比賽強度很高，也一直來回拉鋸。」

對倫德伯格而言，這場勝利也帶有復仇意味。上季大學賽場上，他所屬的密西根曾在2月一場備受關注的對決中不敵布瑟領軍的杜克。這次能在夏聯冠軍戰擊敗對手，也讓倫德伯格格外有感。

他說：「每次對上布瑟，我都會想到復仇。每次我們比賽，裁判都在幫他。不過，對每個選秀排在我前面的人，我都會有這種競爭心態。」

倫德伯格短時間內分別贏得NCAA冠軍和夏季聯賽冠軍。 美聯社

勇士在夏季聯賽把身高6呎9吋的倫德伯格定位為全能前鋒與主要得分點，但進入正式賽季後，他預期會在柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler III）身邊扮演輔助角色。勇士夏季聯賽總教練羅賓森（Khalid Robinson）認為，倫德伯格的多功能性與拚勁，正好適合這樣的定位。

「他之所以適合，是因為他的技術、身體條件、在這個位置上的身材，以及他的競爭精神。你今晚也看到了，我們一度落後，而他的競爭精神被激發出來。倫德伯格就像是在說，『來吧，開始做事了。』」羅賓森表示。

從NCAA冠軍到NBA夏季聯賽冠軍，倫德伯格用短短4個月證明自己不只是能填滿數據的新秀，更是能在關鍵戰挺身而出的贏家。接下來進入真正NBA賽季，他能否把這股冠軍氣質帶到勇士一軍，也將成為灣區新賽季值得關注的亮點。