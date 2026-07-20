NBA／雷霆三方交易送走多特 休賽季省2億美元、累積7枚二輪籤

衛冕失利的雷霆在今夏動作頻頻，今天稍早時間他們又完成一筆三方交易，將防守悍將多特（Luguentz Dort）送給老鷹，獲得3個二輪選秀權，而老鷹的2024年選秀狀元里薩歇（Zaccharie Risacher）則是被送去獨行俠，換取後衛奈哈德（Ryan Nembhard）。

透過今年休賽季陸續交易多特、喬伊（Isaiah Joe）與維金斯（Aaron Wiggins），雷霆已經累積得到7個二輪選秀權，同時讓球隊薪資降到「第二層硬上限（The Second Apron）」以下，整個休賽季省下約2億美元支出。

雷霆原本可以單純拒絕執行多特價值1770萬美元的球隊選項來節省薪資，但球團最後選擇執行選項，再透過交易換回未來資產。這不僅讓雷霆得到3個二輪籤，還創造出約1700萬美元的交易特例，也讓這位冠軍班底有機會在亞特蘭大爭取一份長約。

雷霆總管普雷斯帝（Sam Presti）受訪時表示：「這是一個財務決定。球隊今年夏天創造出的資金空間，以及過去幾年沒有進入豪華稅所累積的額度，未來都會重新投入到之後的球隊陣容上。」

對老鷹而言，他們得到現年27歲、具備頂級防守能力的多特，將能與丹尼爾斯（Dyson Daniels）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）一起組成防守戰力強悍的側翼輪替。老鷹明年夏天預計還將擁有超過4000萬美元薪資空間，後續仍具備補強彈性。

多特原本是雷霆陣中效力時間最久的球員。他在2019年選秀落選後，以雙向合約球員身分加入雷霆，之後靠著防守與拚勁站穩NBA舞台，並多次獲得球團續約肯定。普雷斯帝坦言，自己非常欣賞多特的一切，球隊也會想念他。

普雷斯帝說：「失去多特當然會對球隊造成影響，但我認為我們現在的位置，仍足以重新想像自己的樣貌，並持續尋找新的贏球方式。華勒斯（Cason Wallace）與米契爾（Ajay Mitchell）會承擔更多責任，其他人也是。」

獨行俠方面，球團新任總裁尤基利（Masai Ujiri）與總管施密茲（Mike Schmitz）今年夏天特別鎖定里薩歇，最終透過這筆交易將他帶進球隊。獨行俠目前正在新任總教練梅伊（Dusty May）帶領下，圍繞年輕球員重新調整陣容。

奈哈德則在上季菜鳥年以雙向合約打出亮眼表現後，獲得標準合約肯定。值得一提的是，他和多特都來自加拿大，如今兩人也將一起前往亞特蘭大。

多特上季出賽69場，平均繳出8.3分、3.6籃板。他在生涯7個賽季皆效力雷霆，平均每場攻下11.6分3.8籃板，2025年入選年度防守第一隊，是雷霆奪冠過程中的重要防守拼圖。

里薩歇現年21歲，上季是他進入NBA後的第2個賽季，累積出賽67場，平均貢獻9.6分、3.8籃板。他在2024-25年賽季的年度最佳新秀票選中排名第2，僅次於卡瑟爾（Stephon Castle）。奈哈德現年23歲，上季出賽60場，平均拿下6.6分、5.3助攻與2.2籃板。