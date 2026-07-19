NBA／湯普森重返勇士話題升溫 回應球迷呼喊「永遠別說不可能」

隨著達拉斯獨行俠可能買斷湯普森（Klay Thompson）的傳聞浮上檯面，這名勇士王朝功臣重返金州的話題，也在今年休賽季變得更加受到關注。

湯普森當初加盟獨行俠，原本是希望與唐西奇（Luka Doncic）聯手，繼續追逐總冠軍。不過，獨行俠後來交易走唐西奇，等於大幅改變球隊爭冠藍圖，也讓湯普森的奪冠希望幾乎告終。他從原本被期待成為爭冠拼圖，變成一支戰績不理想球隊中的次要角色，未來去向因此出現變數。

如果獨行俠最終選擇買斷湯普森、提前結束雙方合約，勇士無疑會是最具話題性的重聚地點。湯普森是勇士隊史最重要球星之一，也是球隊4座總冠軍的重要成員。近日他在Fanatics Fest大型體育活動中與多名NBA球星一同現身時，一名勇士球迷直接向他表達，金州球迷非常想念他。

面對球迷喊話，湯普森回應：「永遠別說不可能。」這句話也立刻引發外界聯想，讓勇士球迷開始期待他是否有機會回到最熟悉的籃球主場。

不過，若勇士真想迎回湯普森，最理想情況仍是獨行俠先完成買斷，而不是透過交易操作。若湯普森成為自由球員，並願意接受較低薪資，勇士才更有機會用便宜合約完成重聚。對金州而言，以低成本補進這名昔日功臣，比起承擔現有合約或送出資產交易，現實性更高。

當然，一旦湯普森真的進入自由市場，勇士也不會是唯一追求者。雖然湯普森已不再是全明星等級球員，但他仍具備外線投射能力，也擁有豐富季後賽經驗與老將領導價值，對許多爭冠球隊仍有吸引力。

勇士今年休賽季的處境實則愈來愈接近最不理想的劇本走向。球隊雖然續留波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、梅爾頓（De’Anthony Melton）與霍福特（Al Horford），但除了選秀補強外，至今尚未真正引進新戰力。若無法簽下詹姆斯（LeBron James），勇士恐怕很難在短時間內大幅提升爭冠機率。

勇士原本曾被認為可能追逐安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）或雷納德（Kawhi Leonard），但相關希望先後破滅，如今詹姆斯被視為球隊補進大咖球星的最後機會。相較之下，湯普森即使回歸，也未必能讓勇士立刻重返爭冠行列，但至少能為球迷帶來情感與話題上的巨大振奮。

若湯普森能再次與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）並肩作戰，無疑會是他職業生涯相當圓滿的收尾畫面。三人曾共同打造勇士王朝，也用長年默契改變現代籃球版圖。不過，就戰力現實面而言，若勇士無法得到詹姆斯，他們想重新具備爭冠實力，可能只能寄望巴特勒（Jimmy Butler）傷後復出狀況完美，或是季中交易市場突然出現大咖球星。

除了勇士，邁阿密熱火也傳出對湯普森有興趣。熱火目前圍繞安戴托昆波打造新陣容，仍需要更多外線射手支援。陣中真正具備高水準投射能力的球員有限，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）是少數可靠射手之一，若能加入湯普森，將可確保熱火場上始終保有外線威脅。

洛杉磯湖人同樣與湯普森有一定連結，主因是他的父親老湯普森（Mychal Thompson）與湖人關係深厚。此外，底特律活塞與奧蘭多魔術等球隊，也都在尋找進攻火力與外線補強，因為他們目前陣容得分能力仍令人存疑。

換句話說，若湯普森真的被買斷並以低價進入市場，競爭勢必不小。勇士雖然擁有最強情感連結，也能給湯普森熟悉環境與球迷支持，但其他球隊同樣可能提供實質角色與出場機會。

湯普森這次一句「永遠別說不可能」，並不代表他一定會重返勇士，卻足以讓金州球迷重新燃起期待。對一位曾把生涯巔峰歲月都留在灣區的冠軍射手來說，若最後能回到柯瑞與格林身邊，將會是NBA休賽季最具情懷的一段故事。