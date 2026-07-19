NBA／最強高中生又發威！Ray獲哈登親贈專屬聯名鞋 成實況圈史上第一人

近年在歐美實況圈取得大成功的「最強高中生」Ray（許宸睿）出席紐約賈維茨中心（Javits Center）舉行的Fanatics Fest 2026時，獲得騎士球星「大鬍子」哈登（James Harden）親手送上的RUEI x adidas Harden Vol.10限定配色球鞋，成為史上第一位擁有個人專屬配色球鞋的實況主，而這份成就也被影片完整記錄。

哈登在影片當中先是和Ray熱情打招呼，接著表示要送對方一份禮物並遞出鞋盒。Ray打開後驚喜發現，內容物是他主理服飾品牌RUEI與adidas Harden Vol.10的限定聯名配色球鞋。鞋款以大面積粉色為主要配色，側面則印有RUEI Logo，鞋墊更印上Ray在2025年拿下「最佳實境直播主」時的經典畫面。

哈登表示，希望Ray有自己的球鞋後能夠穿上他打個球，並強調這是他應得的。這位「最強高中生」也興奮大喊「我擁有自己的專屬球鞋（PE）了！不要再私訊問我怎麼沒有專屬球鞋了！」最後Ray換上球鞋與哈登合影留念，記錄這精采一刻。

活動尾聲這位「台灣外交官」邀請哈登來台一起直播，哈登也爽快答應，不過Ray透露目前台灣護照遺失，逗得全場大笑，「大鬍子」也幽默回應「那你現在哪都去不了了。」