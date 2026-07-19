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世界盃男籃／溫班亞瑪將披法國戰袍出征資格賽 8月對戰斯洛維尼亞、瑞典

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪在巴黎奧運金牌戰失利，賽後留下眼淚。 新華社
溫班亞瑪在巴黎奧運金牌戰失利，賽後留下眼淚。 新華社

2026世足賽

馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）才剛經歷一個漫長且高強度的NBA賽季，不僅率領馬刺闖進總冠軍賽，還拿下年度最佳防守球員，如今他已決定在休賽季繼續投入國家隊賽事，將會代表法國出戰即將到來的FIBA世界盃資格賽。

根據法國媒體報導，溫班亞瑪將在8月舉行的歐洲區資格賽披上法國隊戰袍。報導指出，他已經與訓練師阿爾基耶（Guillaume Alquier）展開體能訓練，為接下來的國家隊賽事與新賽季提前準備。

溫班亞瑪先前缺席法國隊前幾個資格賽階段，不過實力強勁的法國在第一階段仍繳出5勝1敗的穩定戰績。接下來在新的L組賽事中，法國將於8月27日主場迎戰斯洛維尼亞，8月30日作客挑戰瑞典。隨著溫班亞瑪確定加入，法國隊戰力勢必大幅提升。

溫班亞瑪在2024年巴黎奧運代表法國隊出征，在金牌戰中獨拿26分，但法國廝殺整場還是不敵由柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）領軍的美國隊，目送對手完成5連霸大業；當時年僅20歲的溫班亞瑪也發出豪語，誓言4年後洛杉磯奧運將「爭奪金牌」。

在2025-26年賽季，溫班亞瑪打出宰制級表現。例行賽64場出賽中，他平均攻下25.0分、11.5籃板，並以場均3.1阻攻高居聯盟第1，是馬刺攻防兩端最重要的核心。他也憑藉歷史級防守影響力拿下年度最佳防守球員，入選年度最佳第一隊。

在溫班亞瑪領軍下，馬刺本季打出62勝佳績，並且自2014年後首度闖進總冠軍賽。雖然最終未能捧起總冠軍金盃，但這個賽季已證明，圍繞溫班亞瑪建立的聖城新世代新核心，具備成為長期爭冠隊伍的潛力。

除了國家隊動向，溫班亞瑪近期也因合約續約話題受到關注。前就有消息傳出，他考慮在即將到來的馬刺延長合約談判中接受「降薪優惠」，讓球隊保有更大薪資彈性。後續報導也指出，溫班亞瑪願意少拿大約5000萬美元的薪資，協助馬刺打造更具競爭力的爭冠陣容。

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