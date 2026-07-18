NBA／愛德華透露總冠軍賽前私下助攻唐斯 提供防守溫班亞瑪「密技」

灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards）雖然沒有站上上季的總冠軍賽舞台，但他可能也在尼克擊敗馬刺的過程中，扮演了一個小小卻關鍵的幕後角色。

愛德華近日在紐約Fanatics Fest活動中透露，總冠軍賽期間，他在每一場比賽前都會和尼克中鋒、前灰狼隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）進行FaceTime通話，並把自己在季後賽稍早對上馬刺時觀察到的資訊分享給唐斯。

灰狼今年季後賽第二輪與馬刺大戰6場，因此愛德華對馬刺球員的進攻習慣，以及如何防守溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有著第一手經驗。他表示，自己會告訴唐斯哪些球員偏好往哪個方向移動，也會分享關於溫班亞瑪的防守細節。

愛德華說：「我會給他一些提示，告訴他哪些球員喜歡往哪裡走，也會跟他講一些關於Wemby的事情。我給了他一組密技代碼，而他通過了考驗。」

愛德華與唐斯曾在灰狼並肩作戰4個賽季，直到唐斯被交易到尼克為止。雖然兩人後來成為不同球隊的對手，但彼此仍維持深厚交情。這次唐斯隨尼克一路闖進總冠軍賽，愛德華也在幕後用自己的季後賽經驗提供協助。

唐斯在尼克奪冠之路扮演重要角色，而愛德華先前對戰馬刺累積的觀察，也成為他能在總冠軍賽前提供唐斯寶貴建議的原因。對尼克而言，唐斯的場上表現是奪冠關鍵之一；對愛德華來說，能以朋友與前隊友身分在背後助攻，也讓這段冠軍故事多了一層特別連結。