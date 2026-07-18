NBA／前明星控衛遭親姐提告詐欺 曾率勇士上演經典「老八傳奇」

綽號「小鋼砲」的前NBA明星控衛戴維斯（Baron Davis）近日捲入家庭房產訴訟，親姐姐麗莎（Lissa Davis）指控他出售一棟近20年前協助她購買的房屋，並已對他提出詐欺、故意造成精神痛苦等訴訟，要求未具體列明金額的賠償。

根據TMZ取得的法院文件，麗莎指稱，自己在2008年生下兒子後曾遭遇危及生命的健康問題，當時向弟弟戴維斯尋求財務協助。訴狀內容指出，戴維斯當時鼓勵她出售位於加州北嶺（Northridge）的住宅，還承諾會透過自己的房地產經紀人協助她購買另一處房產。

麗莎主張，戴維斯後來以稅務考量為由，要求新屋產權登記在他名下。她與丈夫隨後將積蓄投入該房屋整修，長期把這棟房子視為家庭居所。不過，麗莎聲稱，直到2026年1月透過第三方房仲得知，戴維斯正在出售這棟房子，她才知道房屋可能被處分，而弟弟事前並未通知她相關出售計畫。

目前這些指控尚未在法院獲得證實。

效力UCLA的戴維斯是在1999年選秀會上以探花之姿加入夏洛特黃蜂，NBA生涯一共打了13個賽季，2度入選明星賽，曾在2004年獲選年度最佳第三隊。當時他單季繳出生涯最佳的場均22.9分、7.5助攻，且以場均2.4抄截領先全聯盟。

離開黃蜂的戴維斯先後效力過金州勇士、洛杉磯快艇、克里夫蘭騎士與紐約尼克。他最令人印象深刻的代表作之一，便是在2007年季後賽率領勇士上演「老八傳奇」，首輪6戰淘汰當年以67勝取得西區第1種子的達拉斯獨行俠，寫下NBA季後賽史上最經典 「下克上」逆襲大戲之一。

在那輪系列賽中，戴維斯場均攻下25.0分、6.2籃板、5.7助攻、1.8抄截，是勇士完成驚天爆冷的核心關鍵人物。

不過，戴維斯的NBA生涯在2012年季後賽戛然而止。當時他效力尼克，在首輪對熱火第4戰遭遇嚴重右膝傷勢，包含前十字韌帶與內側副韌帶撕裂，髕骨肌腱也部分撕裂。此後他再也沒有出賽任何一場NBA比賽。

戴維斯後來一度嘗試復出，2016年在發展聯盟出賽，但最終未能重返NBA。整個NBA生涯，戴維斯平均繳出16.1分、7.2助攻、3.8籃板、1.8抄截，如今卻因家庭房產爭議再度成為外界關注焦點。