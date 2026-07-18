NBA／頭頂熱火3面冠軍旗幟 安戴托昆波飢渴度破表：我需要壓力

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）走進邁阿密主場「Kaseya Center」，看著走廊上從詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）到莫寧（Alonzo Mourning）等隊史傳奇球星的照片，熱火的冠軍歷史也讓他更加渴望再品嘗一次登頂的滋味。

熱火日前正式為安戴托昆波舉行加盟記者會。當他坐在高掛球館上方的3面總冠軍旗幟下方時，這名邁阿密新門面也清楚表達自己來到南灘後的動力有多強烈。

安戴托昆波表示：「現在大概是百萬%等級。當你走過這些走廊，看到這裡的歷史，看到曾經屬於這個組織的球員，以及他們做過的事情，我想讓球隊為了我所做的一切操作都變得值得。」

他進一步說：「我覺得這是一個會帶來壓力的地方，而我在壓力下會表現得更好。壓力會激發最好的我。我很期待接受史波史特拉（Erik Spoelstra）的執教，也很期待融入這座城市。我知道這裡的球迷非常熱情，但現在我很渴望贏球。我想贏，而且我會做任何必要的事來贏球。」

熱火總裁萊里（Pat Riley）過去多次經歷改變隊史走向的球星加盟記者會，從莫寧、歐尼爾、詹姆斯、波許（Chris Bosh）到巴特勒（Jimmy Butler III），邁阿密曾多次迎來重量級球星。不過，熱火這次長期累積資產與年輕球員，正是為了有一天能換來安戴托昆波這種等級的超級球星，萊里形容終於把他帶到邁阿密，感覺就像「涅槃」。

熱火在這筆交易中送出赫洛（Tyler Herro）、韋爾（Kel'el Ware）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、3個首輪選秀權、1個選秀權互換權與1個二輪選秀權，從公鹿換來安戴托昆波與波提斯（Bobby Portis）。

被問到安戴托昆波在熱火隊史巨星行列中的位置時，萊里表示：「他就在最頂端。任何我們帶進來的球員，像Zo、韋德、歐尼爾這類球員，還有詹姆斯、波許，阿德巴約（Bam Adebayo）有一天也會在那裡，還有巴特勒。」

萊里接著說：「但我就是有一種感覺，這個人因為他的身體、身材，以及他在場上能做到的一切，有一點更加獨特。我們能得到他真的非常幸運，這也花了很大代價，但我們累積了選秀權和年輕球員，就是為了做到這件事，所以我們有足夠籌碼。這是一個完美時機，而這種交易通常也需要完美時機才會發生。」

現年31歲的安戴托昆波，將與阿德巴約組成NBA最具威脅性的前場組合之一，再加上波提斯在身後支援，萊里稱這將是「非常強大的前場輪替」。

史波史特拉則表示，安戴托昆波與阿德巴約都是頂級競爭者，兩人的好勝心與防守意識，會讓他找到最適合搭配他們的方式。

「他們是精英級競爭者。防守對他們很重要，他們也是很兇悍的競爭者。如果我們沒有用想要的方式防守，我相信他們會讓所有人知道。這就是打造頂級防守的方式，你必須讓最好的球員真正接受這項挑戰。我們想建立頂尖防守，萊里一直說，防守能贏得總冠軍。」史波史特拉說。

安戴托昆波與波提斯曾在2021年一起幫助公鹿奪冠，但之後公鹿連續3季在首輪出局，上季更無緣季後賽。安戴托昆波上季因傷只出賽36場，整季也一直伴隨交易傳聞。即便如此，他在記者會開始之前，已經先到熱火訓練場地完成自我訓練。

波提斯用「飢渴」來形容安戴托昆波的心態。「他很飢渴。如果要我用一個字形容，我會說飢渴。很明顯，上季可能對我們任何人來說都不是最好的一年。我們沒有打進季後賽，傷病也很多，還有那些交易、不交易的來回討論，最後又被球隊關機。所以我認為他心裡有很多燃料，邁阿密球迷會很享受接下來看到的東西。」

談到即將與安戴托昆波、阿德巴約兩大防守悍將搭檔，波提斯說：「我可以想像自己和他們任何一個人一起打球。我是一名從板凳出發、扮演好自己角色的人，每個晚上都在自己的角色裡成為明星。我永遠都會是Bobby，永遠都會做自己。」

安戴托昆波提到，自己成長過程中曾觀看詹姆斯、韋德與波許領軍的熱火隊，見證他們在2012年與2013年完成2連霸。如今穿上熱火球衣，安戴托昆波也很清楚外界對他的期待。

安戴托昆波說：「在我生涯這個階段，我需要壓力。我認為要讓自己到達下一個層級，就必須離開舒適圈，而我覺得邁阿密就是我該來的地方。」

他接著表示：「我和這支球隊想法非常一致，這對我來說是毫無疑問的決定。我想來這裡，我很興奮能在這裡，也想開始投入工作。」

這名兩屆年度MVP希望，自己能在熱火球館上方再掛上一面冠軍旗幟。他說：「很明顯，我生涯已經完成很多事情，但我的目標之一是再贏一座總冠軍，我真的很想做到。我覺得這是我達成這個目標的最佳道路，所以我很期待。」