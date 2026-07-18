NBA／詹姆斯新東家持續神秘 笑談「相信過程」引爆費城球迷歡呼

詹姆斯（LeBron James）完成Fanatics Fest前2天安排的第4場公開活動，但就像前3次現身一樣，他仍把即將到來的自由市場決定留給自己，沒有公開下一支球隊答案。

詹姆斯在紐約賈維茨中心（Javits Center）登台，參與其理髮店風格談話節目《The Shop》的現場錄製。這集節目也象徵詹姆斯與多年好友兼商業夥伴卡特（Maverick Carter）共同擔任主要主持人的8年時代正式告一段落。

這集節目邀請網球名將約克維奇（Novak Djokovic）與美國足球好手巴洛根（Folarin Balogun）擔任來賓，卡特（Maverick Carter）與詹姆斯也將主持棒交給演員兼饒舌歌手班奈特（Travis Bennett）和喜劇演員布林姆（Steelo Brim），未來節目將由兩人繼續主持。

有趣的是，布林姆在約5000名觀眾面前懇求詹姆斯公開自己的新東家決定。不過，詹姆斯依舊沒有給出答案。「我們目前還沒有可以宣布的消息。」詹姆斯笑著表示。

現場觀眾對於詹姆斯不願揭曉答案忍不住發出噓聲，班奈特接著補上一句：「全世界都在等這件事，他們都在等著排賽程。」

班奈特指的是NBA總裁席佛（Adam Silver）日前在Fanatics Fest另一場活動中，公開催促詹姆斯盡快做出決定。

席佛當時開玩笑地表示：「詹姆斯在哪裡打球會影響賽程，所以我希望他趕快宣布，這樣我們才能完成賽程安排。你可以想像，球隊在打給我們，電視轉播單位也在打給我們，所有人都想把賽程定下來。這會影響我們如何安排賽程、如何安排開幕週、耶誕大戰等等，所以我需要他做決定。」

事實上，根據多名了解詹姆斯想法的消息人士向《ESPN》透露，詹姆斯確實已經非常接近做出決定。包含席佛在內，許多人都希望，詹姆斯這個決定能在下週出爐。

當被問到做出選擇時最重視哪些因素，詹姆斯的回答意外點燃現場費城76人球迷情緒。他說：「最重要的是我想競爭。我想在高水準競爭。我想加入一支和我有相同信念的球隊，也就是每天都實踐冠軍習慣，但更重要的是『相信過程』。」

當詹姆斯說出「相信過程」這句話時，現場立刻響起費城球迷歡呼，也夾雜著其他希望詹姆斯選擇自己支持球隊的球迷噓聲。這句話正是前76人總裁兼總經理辛基（Sam Hinkie）在2013年至2016年帶領球隊重建時的標語，後來也成為安比德（Joel Embiid）自稱「The Process」的重要背景。

身經百戰的詹姆斯看起來對現場球迷的反應感到十分有趣，自己隨後也忍不住笑說：「我從2003年被選進NBA時就一直在說『相信過程』了。我都不知道那時候安比德出生了沒。」