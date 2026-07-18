WNBA／史上第一人！克拉克狂轟45分10助攻 改寫多項驚人紀錄

印第安納狂熱隊超級球星克拉克（Caitlin Clark）在今天面對西雅圖風暴的比賽中，上演一個不可思議的紀錄之夜。

面對最後的關鍵時刻，雙方戰成平手，進攻時間所剩不多，克拉克先救回一次險些失誤的球，隨後快速回到半場組織進攻。在比賽剩下不到1分鐘時，她往左切入後急停，接著一個側步擺脫強森（Flau'jae Johnson）防守。

比賽剩下39.1秒，克拉克在距離籃框26呎外拔起出手，三分球空心命中。她進球後轉身握拳怒吼、吐舌慶祝，也忍不住爆出情緒性字眼，現場球迷瞬間沸騰。

狂熱自此再也沒有陷入落後局面，最終以110：107驚險擊敗風暴；克拉克上場不到30分鐘，18投11中包含6記三分球、19罰17中，狂砍45分10助攻、外帶4抄截2阻攻2助攻的全面數據，成為WNBA史上第一位單場至少砍下45分、10助攻的球員。

不僅如此，克拉克也刷新了狂熱隊史單場得分紀錄，成為WNBA史上首位在上場不到30分鐘內拿下45分的球員。此外，這是克拉克生涯第74場出賽，成為WNBA史上最快達成200顆三分球的球員。也是她生涯第4場至少30分、10助攻的比賽，而WNBA史上其他球員合計也只有4次。

「有些夜晚，你就是知道自己會有那種狀態，甚至在跳球之前就知道。我覺得這會是屬於我的那種夜晚。你必須相信自己能打出這樣的比賽，也要想像自己打出這樣的比賽，我覺得我就是這麼做的。」克拉克賽後表示。

比賽初段，克拉克不斷攻擊籃框，最終全場罰球19罰17中。當風暴開始收縮防守、提防她切入後，外線空間也隨之打開。風暴在前三節打完以88：82領先，但克拉克第四節獨拿16分，硬是率隊逆轉。

驚人的是，克拉克近期才因背傷受到上場時間限制，過去兩場平均只打了25分鐘。不過她還是笑著表示，決勝時刻自己絕不可能下場。

「Stephanie知道最好別那樣做。」她指的是狂熱總教練懷特（Stephanie White），接著又說：「訓練師也知道最好別那樣做。不管怎樣，我就算只剩一條腿也會打。」

克拉克並非狂熱唯一進攻火燙的球員。陣中另一位球星米契爾（Kelsey Mitchell）首節就攻下17分，全場拿下30分，這是她連續9場得分超過20分，刷新隊史紀錄，也成為WNBA史上第9位完成連9場20分以上的球員。克拉克與米契爾更成為WNBA史上首對同場分別攻下40分與30分的隊友。

風暴隊全場投籃命中率高達56.6%，但最終仍無法在關鍵時刻阻止狂熱反撲，也沒有人能真正限制早在賽前就感覺自己會打出好比賽的克拉克。

懷特表示：「這太不可思議了，真的很特別。她做出一些我們以前沒看過的事情，她狀態很好。有時候在那個當下，看著她的表現會覺得很不真實。比賽結束我低頭看數據表，心想，天啊，45分10助攻。」

儘管打出歷史級表現，克拉克仍認為自己還能更好。她說：「我仍覺得自己可以打得更好。從傷勢中回來、脫離比賽節奏、休息一段時間，是最困難的事情之一。你就是必須繼續相信自己，相信自己投入的努力。」