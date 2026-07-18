快訊

停火破裂7天後戰線擴大！美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

網紅搭訕少女稱「妳們身體很香」挨轟...掌鏡者竟是老師妻？昔偷拍黑歷史也被挖

教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味…軍方這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

WNBA／史上第一人！克拉克狂轟45分10助攻 改寫多項驚人紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
克拉克上演紀錄之夜。 美聯社
克拉克上演紀錄之夜。 美聯社

2026世足賽

印第安納狂熱隊超級球星克拉克（Caitlin Clark）在今天面對西雅圖風暴的比賽中，上演一個不可思議的紀錄之夜。

面對最後的關鍵時刻，雙方戰成平手，進攻時間所剩不多，克拉克先救回一次險些失誤的球，隨後快速回到半場組織進攻。在比賽剩下不到1分鐘時，她往左切入後急停，接著一個側步擺脫強森（Flau'jae Johnson）防守。

比賽剩下39.1秒，克拉克在距離籃框26呎外拔起出手，三分球空心命中。她進球後轉身握拳怒吼、吐舌慶祝，也忍不住爆出情緒性字眼，現場球迷瞬間沸騰。

狂熱自此再也沒有陷入落後局面，最終以110：107驚險擊敗風暴；克拉克上場不到30分鐘，18投11中包含6記三分球、19罰17中，狂砍45分10助攻、外帶4抄截2阻攻2助攻的全面數據，成為WNBA史上第一位單場至少砍下45分、10助攻的球員。

不僅如此，克拉克也刷新了狂熱隊史單場得分紀錄，成為WNBA史上首位在上場不到30分鐘內拿下45分的球員。此外，這是克拉克生涯第74場出賽，成為WNBA史上最快達成200顆三分球的球員。也是她生涯第4場至少30分、10助攻的比賽，而WNBA史上其他球員合計也只有4次。

「有些夜晚，你就是知道自己會有那種狀態，甚至在跳球之前就知道。我覺得這會是屬於我的那種夜晚。你必須相信自己能打出這樣的比賽，也要想像自己打出這樣的比賽，我覺得我就是這麼做的。」克拉克賽後表示。

比賽初段，克拉克不斷攻擊籃框，最終全場罰球19罰17中。當風暴開始收縮防守、提防她切入後，外線空間也隨之打開。風暴在前三節打完以88：82領先，但克拉克第四節獨拿16分，硬是率隊逆轉。

驚人的是，克拉克近期才因背傷受到上場時間限制，過去兩場平均只打了25分鐘。不過她還是笑著表示，決勝時刻自己絕不可能下場。

「Stephanie知道最好別那樣做。」她指的是狂熱總教練懷特（Stephanie White），接著又說：「訓練師也知道最好別那樣做。不管怎樣，我就算只剩一條腿也會打。」

克拉克並非狂熱唯一進攻火燙的球員。陣中另一位球星米契爾（Kelsey Mitchell）首節就攻下17分，全場拿下30分，這是她連續9場得分超過20分，刷新隊史紀錄，也成為WNBA史上第9位完成連9場20分以上的球員。克拉克與米契爾更成為WNBA史上首對同場分別攻下40分與30分的隊友。

風暴隊全場投籃命中率高達56.6%，但最終仍無法在關鍵時刻阻止狂熱反撲，也沒有人能真正限制早在賽前就感覺自己會打出好比賽的克拉克。

懷特表示：「這太不可思議了，真的很特別。她做出一些我們以前沒看過的事情，她狀態很好。有時候在那個當下，看著她的表現會覺得很不真實。比賽結束我低頭看數據表，心想，天啊，45分10助攻。」

儘管打出歷史級表現，克拉克仍認為自己還能更好。她說：「我仍覺得自己可以打得更好。從傷勢中回來、脫離比賽節奏、休息一段時間，是最困難的事情之一。你就是必須繼續相信自己，相信自己投入的努力。」

相關新聞

MLB／超強！李灝宇9局敲致勝二壘打 一棒率老虎擊墜天使

效力老虎隊的台灣強打李灝宇，今天直接一棒撼動勝負，第九局的二壘打將比分從0：1落後扭轉為2：1領先，幫助老虎最終就以1分差擊退天使隊。

MLB／鄭宗哲雙重賽先發都敲安 紅襪拉出近10年最長11連勝

紅襪隊今天與美聯龍頭光芒隊進行雙重賽，台灣內野手鄭宗哲連兩戰先發上陣，連兩場都有安打表現，紅襪也先後以10：0及5：3擊敗對手，單日兩勝，寫下隊史近10年來最長11連勝，近18場比賽拿下16勝，勝率回到5成。

MLB／佐佐木朗希飆生涯最快163.8公里 火球連發狂寫道奇近18年紀錄

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今天在紐約客場登板先發對決洋基，繳出近期代表作，主投5.2局被敲5安打、失1分但自責分為0，另有5次三振、1次保送的內容。道奇靠著孟西（Max Muncy）在7局上轟出逆轉戰局的兩分砲，加上8局下精彩守備演出，最終以2比1拿下勝利。

世足賽／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

2026年美加墨世界盃足球賽將於台灣時間20日凌晨3點迎來最終決戰，衛冕冠軍阿根廷將和睽違16年重返冠軍賽的西班牙爭奪大力神盃。賽前美媒《ESPN》邀集9名記者進行冠軍預測，結果有7人看好西班牙奪下隊史第2座世界盃冠軍，僅2人認為阿根廷能完成2連霸大業。

世足賽／澡盆裡的小baby如今冠軍賽交手 梅西：太不可思議

2007年的一張照片，20歲的梅西（Lionel Messi）和澡盆裡4個月大的亞馬爾（Lamine Yamal），如今在2026年世界盃足球賽冠軍賽上碰頭，這一切神劇本，讓梅西也直言：「真的太不可思議。」

世足賽／如何圍堵亞馬爾？ 阿根廷教頭有1計：鎖在房間

阿根廷爭取世界盃足球賽連霸之路，冠軍賽遭逢「無敵艦隊」西班牙，如何圍堵對手陣中的19歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）？阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）幽默回應：「把他鎖在他的房間吧！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。