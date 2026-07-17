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NBA／詹姆斯聯手柯瑞能幫勇士奪冠？林書豪潑冷水：不具爭冠實力

聯合新聞網／ 綜合報導
2016年的詹姆斯、林書豪。 美聯社
2016年的詹姆斯、林書豪。 美聯社

2026世足賽

許多球迷期待詹姆斯（LeBron James）加入勇士隊，與柯瑞（Stephen Curry）聯手爭冠。不過「哈佛小子」林書豪認為，就算詹姆斯加入，勇士也不具備爭冠實力。

詹姆斯休賽季宣布離開湖人隊，至今尚未決定新東家，退休後擔任球評的林書豪談到詹皇加入勇士的話題，「我認為這絕對會成為大家搶著看的比賽，不過以我的看法，即使有詹姆斯，這支球隊仍不算真正具備爭冠實力，我不認為他們能擊敗雷霆，也不認為他們能擊敗馬刺，除非對手出現嚴重傷病。」

林書豪也進一步分析勇士陣容的缺陷，「我認為他們需要更多年輕活力、能量與爆發力，需要多位能帶來大量能量的年輕球員。」

「無論詹姆斯有多出色，也不管我多麼支持他，我就是不認為他的加入，能立刻讓勇士跨過最後一道關卡，成為總冠軍競爭者，甚至躍升為西區第一強隊。」林書豪說。

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