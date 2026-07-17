NBA／勇士「鐵拳教育」第二季？菜鳥招募詹皇讓格林不爽：要來管教

勇士隊首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）常在媒體前暢所欲言，日前他透露自己有招募詹姆斯（LeBron James）加盟，勇士老大哥格林（Draymond Green）對此不以為然。

倫德伯格曾在6月底說過，格林還沒回他訊息，事後格林曬出對話圖打臉，並警告倫德伯格如果再亂講話，就要恢復勇士隊的「菜鳥文化」。

不過倫德伯格似乎不理會格林的威脅，日前在節目上透露自己招募詹姆斯的說詞，「我知道你（詹姆斯）可能沒那麼喜歡菜鳥，但我不是普通菜鳥，你知道嗎？我真的很想在你身邊學習。如果你想和史上最偉大射手，也就是你好友柯瑞（Stephen Curry）一起打球，再加上你的麻吉格林，那來勇士會很棒，我們也會非常高興擁有你。」

這段話似乎惹火格林，格林在節目上直言倫德伯格的招募毫無意義，「倫德伯格向詹姆斯提出招募說詞，他的招募效果到底如何？太弱還是太強？我不知道。我覺得這番話毫無意義，不過沒關係。訓練營很快就要到了，到時候要稍微管教這名菜鳥，教他一些東西。」

格林接著強調，「訓練營很快就會到來。我想你們應該都知道，我為什麼一直暗示訓練營。倫德伯格，好好享受你現在的媒體關注吧，訓練營已在路上，等你回過神來，夏天就結束了，訓練營也會到來，真正的旅程就此展開。」

格林曾在2022年期間痛毆當時同隊的波爾（Jordan Poole），因此不少球迷擔心勇士版的「鐵拳教育」可能再度上演。