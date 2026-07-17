NBA／年薪實際要砍半！麥凱倫透露曾要靠飲料代言費養活自己

老鷹隊老將麥凱倫（CJ McCollum）日前與球隊完成1年2100萬美元續約，卻因生涯累積薪資已突破2.79億美元，仍遭部分球迷質疑「賺太多」。對此，他近日在節目中親自解釋NBA球員的實際收入，強調外界看到的薪資並不等於真正進入口袋的金額。

麥凱倫表示，許多人不了解NBA球員薪資在扣除稅金、經紀人佣金及行銷費用後，實際所得往往遠低於外界想像，「假設我年薪是200萬美元，扣完稅後，大概只剩95萬到97萬美元。接著還要支付4%的經紀人佣金，以及15%的行銷費用，那些支票很快就縮水了。」

此外，麥凱倫透露自己生涯初期維持生活開銷的收入，反而不是球員薪水，而是代言合約，「我當時是靠一份能量飲料合作養活自己，那份合作只有1萬2000美元，只是發幾篇社群貼文，我就是靠那筆錢過生活。」

值得注意的是，NBA薪資專家史密斯（Keith Smith）指出，麥凱倫的新合約根據規定算是續約，不是重新簽訂新合約，因此麥凱倫簽約後無須等待交易冷凍期，只要完成簽約即可被交易；若是一般自由球員簽新約，必須等到12月15日後才能交易。

現年34歲的麥凱倫，上季先效力巫師隊，季中被交易至老鷹，整季出賽繳出場均18.7分、3.9助攻，投籃命中率45.5%，三分命中率37.5%；生涯三分命中率則維持在39.5%。