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NBA／傳湖人有意29歲防守大鎖賽布爾 持續關注交易庫明加可能性

聯合新聞網／ 綜合報導
賽布爾（Matisse Thybulle，右）。 美國聯合通訊社
賽布爾（Matisse Thybulle，右）。 美國聯合通訊社

2026世足賽

湖人隊休賽季陣容大重組，據資深記者史坦（Marc Stein）報導，湖人仍持續尋找能提升外圍防守的球員，對自由球員賽布爾（Matisse Thybulle）有興趣。

現年29歲的賽布爾是一名防守大鎖，但過去2季受到腳踝、膝蓋與拇指傷勢影響，合計只出賽45場，不過他2025-26年賽季尾聲恢復健康，重新進入拓荒者輪替陣容。

賽布爾生涯至今都是「守強攻弱」非常明顯的球員，曾兩度入選年度防守陣容第二隊，三分命中率34.9%。身高196公分的賽布爾，上季出賽30場，平均上場16分鐘，得到5.8分2.0籃板2.0抄截，三分命中率39.8%。

除非湖人能完成先簽後換，否則已用完薪資空間和空間中產特例，只能給自由球員老將底薪。如果賽布爾加盟湖人，正式合約球員將達到16人，超越15人上限，需要做其他交易清球員。史坦指出，湖人仍持續關注可能透過先簽後換得到的庫明加Jonathan Kuminga）。

湖人 Jonathan Kuminga 庫明加

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