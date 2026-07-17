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NBA／下站去哪？詹姆斯不急著翻牌 坦言「家庭與女兒」是抉擇關鍵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯和妻子莎凡娜。 美聯社
詹姆斯和妻子莎凡娜。 美聯社

2026世足賽

生涯即將邁入第24個賽季的41歲巨星詹姆斯LeBron James），在揮別湖人隊、宣布投入自由市場後，一舉一動都牽動著全聯盟的敏感神經，今天他出席體育生活節在個人Podcast節目《Mind the Game》現場錄製中現身，儘管全場球迷與嘉賓瘋狂追問，詹姆斯依舊不願提前「翻牌」，但他預告不論最終去哪，「過程都會非常有趣」。

在這場聚集了約5000名球迷的盛會中，溜馬隊明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）擔任客座主持，並當場爆料自己一個月前曾傳簡訊招募詹姆斯到印第安納，未料只收到兩個「哭笑不得」的表情符號。哈利伯頓笑稱，「那之後我就知道，我不用再白費力氣了。」

面對外界對他41歲高齡影響力的質疑，詹姆斯直言這成了他前進的動力。談及這次抉擇，他感性地表示，這不僅是他個人的決定，更是家庭的抉擇。詹姆斯特別透露，自己曾私下與12歲的女兒朱莉（Zhuri）深談，告知自己明年將不再身披湖人戰袍，「我告訴她，我可能無法隨時待在家裡，我希望知道她的感受，因為她對我而言意義重大。」

即便確定拆夥，詹姆斯也不忘向陪伴他度過8年時光的湖人致謝，點名感謝老闆巴斯（Jeanie Buss）與總管佩林卡（Rob Pelinka），「那是一段不可思議的旅程，我會想念大家。」而湖人新任主帥、同時也是他Podcast前搭檔的瑞迪克（JJ Redick）也帶著兒子坐在台下，無聲地見證這名傳奇前鋒的告別。

目前包括騎士、熱火、76人與勇士等隊都已展開積極爭奪，詹姆斯強調，無論最終花落誰家，他都會帶著23年累積的領袖智慧全力以赴，為這段偉大旅程的終章寫下續篇。

詹姆斯 湖人 LeBron James

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