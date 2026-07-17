NBA／4年6400萬美元太離譜？聯盟將調查公鹿崔蘭特合約 恐重演「史密斯事件」

日前才傳出公鹿隊以4年6400萬美元續約崔蘭特（Gary Trent Jr.），如今這筆合約卻引起聯盟關注。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA已正式針對這筆自由球員合約展開調查，並懷疑是否涉及規避薪資上限，及違反勞資協議中的「事先協議」條款。

查拉尼亞在社群平台發文表示，「根據聯盟發言人證實，NBA目前正在調查崔蘭特與公鹿簽下的4年6400萬美元自由球員合約。」

根據NBA勞資協議第13章第2節規定，球員與球隊不得以任何形式，無論公開或私下、口頭或書面，預先約定未來重新議約、延長合約或簽署新合約，否則將構成違規。

這筆合約公布後，也引來不少薪資專家質疑。NBA薪資專家鄧肯（Nate Duncan）直言：「這份合約幾乎已經符合『除了規避薪資上限外，沒有其他合理解釋』的情況。」

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也毫不客氣地評論，「這份合約真的很糟。」然而，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）則認為，這起案件恐怕很難查出實質證據，「很難想像聯盟能找到足以定罪的證據。畢竟，很難由聯盟去認定一名球員究竟值多少合約。唯一可能改變結果的，或許是雙方私下往來的簡訊或電子郵件，但那些大概早就被刪除了。」

事實上，NBA上一次因違反薪資上限規定重罰球隊，已是2000年的「史密斯（Joe Smith）事件」。當時灰狼隊與史密斯私下簽訂秘密協議，承諾他先連續簽下底薪合約，再提供高額長約，最終聯盟重罰灰狼350萬美元，沒收5個首輪選秀權，取消史密斯的「鳥權」，讓他重新成為自由球員，球隊老闆泰勒（Glen Taylor）也遭到停權。

崔蘭特生涯一直以穩定的三分投射能力聞名，曾效力拓荒者、暴龍等隊。生涯8個球季累積平均13分、2.2籃板、1.4助攻及1.1抄截。2024年夏天，崔蘭特以底薪合約加盟公鹿，首個球季打出11.1分、43%投籃命中率，並在季後賽有亮眼表現。隨後，他又在2025年休賽季與公鹿簽下2年750萬美元合約，上季年薪僅370萬美元，同時也讓公鹿取得他的「早鳥權」。

不過，上季在前總教練瑞佛斯（Doc Rivers）麾下，現年27歲的崔蘭特平均僅繳出8.1分、投籃命中率38.7%，寫下自2018-19年菜鳥球季僅出賽15場以來的新低，也在球季後段逐漸淡出輪替，因此公鹿仍願意開出4年6400萬美元長約，也讓不少球迷感到相當意外。目前公鹿已由詹金斯（Taylor Jenkins）接掌兵符，外界也將持續關注NBA調查是否會有進一步結果，以及這份合約是否因此受到影響。