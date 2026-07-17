NBA／這是職業？老鷹首節只拿2分刷新夏聯最爛紀錄

夏季聯賽今天上演一場屠殺秀，老鷹隊首節只拿2分創夏聯歷史最爛紀錄，灰熊隊終場以96：64大勝。

灰熊先發陣容豪華，除今年選秀探花布瑟（Cameron Boozer）之外，另外4人上季都有NBA出賽紀錄，且都是輪替球員。反觀老鷹今天的陣容，首輪新秀佛萊明（Kingston Flemings）和艾吉佛（Zuby Ejiofor）都輪休，先發陣容只有王（Isaiah Wong）上季曾在NBA出賽過，且上場機會不多。

老鷹首節就打出32：2的瘋狂攻勢，老鷹全隊13中1，罰球2中0，只進帳2分。值得一提的是，國王隊昨天才以單節4分刷新夏聯最差紀錄，今天馬上被老鷹打破。

灰熊終場以96：62拿下勝利，探花布瑟全場13投10中，得到24分7籃板，再度展現優異且穩定的表現。老鷹選秀第52順位中鋒維薩爾（Henri Veesaar）6投2中，只拿下5分3籃板。