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NBA／17勝墊底巫師將翻身？林書豪坦言：沒進附加賽我會很驚訝

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪直言若巫師連附加賽都打不進，自己會感到非常意外。 法新社。
林書豪直言若巫師連附加賽都打不進，自己會感到非常意外。 法新社。

2026世足賽

林書豪近日擔任夏季聯賽球評時，談到巫師新賽季前景給出高度評價，直言若華盛頓連附加賽都打不進，自己會感到非常意外。

在巫師夏季聯賽以94：108不敵快艇的比賽轉播中，林書豪與「噴射機」史密斯（Kenny Smith）一同討論巫師新賽季能否重返季後賽。

「我認為有機會，但這取決於他們年輕球員的成長速度，以及他們何時真正認知到迪班薩（AJ Dybantsa）就是球隊的核心。」史密斯表示，

對此，林書豪則相當看好巫師的競爭力，「如果他們連附加賽都打不進，我會很驚訝。」

事實上，巫師上季僅繳出17勝65敗的戰績，不過休賽季球隊進行大幅補強，先後迎來楊恩（Trae Young）與戴維斯（Anthony Davis）兩位全明星球員，打造全新雙核心。

除此之外，巫師陣中還擁有狀元迪班薩、薩爾（Alex Sarr）、鋒線喬治（Kyshawn George）等年輕新秀，加上庫里巴利（Bilal Coulibaly）、強森（Tre Johnson）等潛力球員，以及前全明星前鋒「米豆湯」米道頓（Khris Middleton）和艾頓（Deandre Ayton）等資深戰將，整體陣容深度明顯提升。

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