NBA／向戈貝爾請教後夏聯虐菜！太陽南蘇丹中鋒：連詹皇都還有東西要學

太陽隊南蘇丹籍中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）統治夏季聯賽，4場比賽場均攻下19.5分12.8籃板2火鍋，投籃命中率53%，三分命中率40%。他受訪時提到，休賽季有向灰狼隊法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）請教。

現年19歲的馬魯阿奇只接觸籃球6年，不過他擁有216公分身高、229公分臂展、295公分站立摸高，同時具備外線投射能力，因此潛力受到期待。去年選秀馬魯阿奇被太陽隊以第10順位選進，不過他新秀賽季表現太菜，只出賽46場，平均得到3.0分2.9籃板。

今年夏季聯賽馬魯阿奇脫胎換骨，繳出統治級表現，他今天受訪時透露，有向4屆年度最佳防守球員戈貝爾請教，「我有聯絡戈貝爾，問他平常是怎麼保養身體的，整個夏天都做些什麼。我就是想真正地向他學習，並從他的經驗中，帶走一些對自己有幫助的東西。」

當被問到是否自認實力已遠超夏季聯賽層級，馬魯阿奇謙虛表示，「我不認為有『強到不用打夏季聯賽』這種事。即使像詹姆斯（LeBron James）這樣偉大的球員，仍然有更多東西要學，所以我不覺得有這種說法。我就是上場打比賽，不去想籃板，不去想得分，因為那些都只是數字，我只專注自己能控制的事，也就是努力、能量、溝通及領導力。」

儘管馬魯阿奇在夏季聯賽所向披靡，但太陽陣中已有威廉斯（Mark Williams）和伊戈達羅（Oso Ighodaro）兩名輪替中鋒，伊戈達羅雖身材和數據不顯眼，但擁有頂級籃球智商並具備戰術價值，上季正負值+161全隊第3。因此太陽教練該如何安排中鋒的上場時間，已成甜蜜的負擔。