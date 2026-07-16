快訊

周子瑜後第2位台灣人！JYP曝光新女團預告 17歲謝佳軒顏值超透明

巴紐關閉「台北經濟辦事處」 陸外交部：一中原則是人心所向

「六連霸」澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收賄176萬…施壓關說人事 判關7年半定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／國王首節僅4分創史上最爛紀錄！馬刺「韓國湯普森」狂轟22分

聯合新聞網／ 綜合報導
「韓國湯普森」李賢重。 新華社
「韓國湯普森」李賢重。 新華社

2026世足賽

NBA夏季聯賽國王隊與塞爾蒂克隊交手，首節只拿4分打破歷史紀錄。馬刺隊神射手「韓國湯普森」李賢重打出今年夏聯代表作，上場22分鐘狂轟22分。

國王主力球員埃卡夫（Darius Acuff Jr.）、克利福德（Nique Clifford）和雷諾（Maxime Raynaud）輪休，首節國王21投2中，其中三分球8投0中，創下夏聯歷史單節最低分紀錄。

國王首輪第29順位新秀卡拉班（Alex Karaban）全場15投7中，三分球7中5，拿下21分8籃板，不過國王終場仍以76：82輸給塞爾蒂克。岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）攻下24分10籃板是塞爾蒂克表現最佳球員。

李賢重NCAA時期因神準投籃能力，獲得「韓國湯普森」美名。上季在日本B聯盟場均攻下17.4分，三分命中率47.9%。今年休賽季代表馬刺打夏季聯賽，因此放棄2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第3階段，南韓仍爆冷擊敗日本，淘汰中華隊拿下晉級門票。

李賢重在拉斯維加斯夏季聯賽前3場，外線總共12投僅1中，今天與爵士隊交手，手感回暖，三分球7投4中，上場22分鐘就攻下22分。爵士榜眼彼特森（Darryn Peterson）表現欠佳，16投僅4中，有15分進帳。馬刺終場以94：82拿下勝利。

馬刺 國王

相關新聞

NBA／勇士主帥聲稱已得到詹姆斯！美媒卻爆料內部很悲觀

41歲球星詹姆斯（LeBron James）尚未決定新東家，有勇士隊球迷遇見勇士總教練柯爾（Steve Kerr），柯爾聲稱勇士已經得到詹姆斯了。

NBA／17勝墊底巫師將翻身？林書豪坦言：沒進附加賽我會很驚訝

林書豪近日擔任夏季聯賽球評時，談到巫師新賽季前景給出高度評價，直言若華盛頓連附加賽都打不進，自己會感到非常意外。

NBA／向戈貝爾請教後夏聯虐菜！太陽南蘇丹中鋒：連詹皇都還有東西要學

太陽隊南蘇丹籍中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）統治夏季聯賽，4場比賽場均攻下19.5分12.8籃板2火鍋，投籃命中率53%，三分命中率40%。他受訪時提到，休賽季有向灰狼隊法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）請教。

NBA／國王首節僅4分創史上最爛紀錄！馬刺「韓國湯普森」狂轟22分

NBA夏季聯賽國王隊與塞爾蒂克隊交手，首節只拿4分打破歷史紀錄。馬刺隊韓國神射手李賢重打出今年夏聯代表作，上場22分鐘狂轟22分。

NBA／勇士簽詹皇會更強？老河揭最大優勢：48分鐘都有頂級傳球手

前公鹿名帥瑞佛斯（Doc Rivers）近日在美國名人高爾夫錦標賽受訪時，談到「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與勇士的傳聞，直言若詹姆斯加盟金州，勇士將成為一支更強的球隊，並點出他與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）的搭配將帶來巨大優勢。

NBA／布朗森率尼克終結冠軍荒 獲ESPY最佳總決賽表現獎

美國體育頻道ESPN今天在紐約舉行年度體育卓越表現獎（ESPY Awards）頒獎典禮。晚間首個重要獎項「最佳總決賽表現」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。