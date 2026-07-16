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NBA／國王首節僅4分創史上最爛紀錄！馬刺「韓國湯普森」狂轟22分
NBA夏季聯賽國王隊與塞爾蒂克隊交手，首節只拿4分打破歷史紀錄。馬刺隊神射手「韓國湯普森」李賢重打出今年夏聯代表作，上場22分鐘狂轟22分。
國王主力球員埃卡夫（Darius Acuff Jr.）、克利福德（Nique Clifford）和雷諾（Maxime Raynaud）輪休，首節國王21投2中，其中三分球8投0中，創下夏聯歷史單節最低分紀錄。
國王首輪第29順位新秀卡拉班（Alex Karaban）全場15投7中，三分球7中5，拿下21分8籃板，不過國王終場仍以76：82輸給塞爾蒂克。岡薩雷斯（Hugo Gonzalez）攻下24分10籃板是塞爾蒂克表現最佳球員。
李賢重NCAA時期因神準投籃能力，獲得「韓國湯普森」美名。上季在日本B聯盟場均攻下17.4分，三分命中率47.9%。今年休賽季代表馬刺打夏季聯賽，因此放棄2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第3階段，南韓仍爆冷擊敗日本，淘汰中華隊拿下晉級門票。
李賢重在拉斯維加斯夏季聯賽前3場，外線總共12投僅1中，今天與爵士隊交手，手感回暖，三分球7投4中，上場22分鐘就攻下22分。爵士榜眼彼特森（Darryn Peterson）表現欠佳，16投僅4中，有15分進帳。馬刺終場以94：82拿下勝利。
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