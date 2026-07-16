NBA／勇士簽詹皇會更強？瑞佛斯揭最大優勢：48分鐘都有頂級傳球手

前公鹿名帥瑞佛斯（Doc Rivers）近日在美國名人高爾夫錦標賽受訪時，談到「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與勇士的傳聞，直言若詹姆斯加盟金州，勇士將成為一支更強的球隊，並點出他與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）的搭配將帶來巨大優勢。

瑞佛斯接受《NBC Sports Bay Area》訪問時表示，「勇士一直都是圍繞著柯瑞打球，但柯瑞非常依賴格林的傳球。」

「當格林下場休息時，勇士就少了一位真正的傳球手；但如果有詹姆斯加入，你等於48分鐘場上都會有一名頂級傳球者，我認為這會讓他們變成一支更出色的球隊。」瑞佛斯補充道。

事實上，柯瑞與格林多年來的擋拆配合一直是勇士進攻核心，不過自湯普森（Klay Thompson）離隊後，當兩人同時不在場時，勇士進攻效率明顯下滑，因此瑞佛斯認為，詹姆斯的組織能力正好能填補這段空缺。

近日詹姆斯也與格林一同度假，引發外界高度關注。格林事後坦言，自己當然沒有放過招募機會，「如果我們待在一起好幾天，我卻完全沒有跟他聊未來，那我才真的瘋了。」

格林接著透露，「我當然向他提出邀請，而且我的招募內容相當精彩，我分享的一些事情，絕對會讓他好好思考一下。不過，我們聚在一起並不只是為了招募他。」

儘管目前詹姆斯仍未決定下一站，但根據先前《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，騎士、熱火與76人仍是目前最有機會網羅詹姆斯的球隊，勇士則希望能同步完成戴維斯（Anthony Davis）交易，才有機會重新回到競爭行列。