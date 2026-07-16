NBA／布朗森率尼克終結冠軍荒 獲ESPY最佳總決賽表現獎

美國體育頻道ESPN今天在紐約舉行年度體育卓越表現獎（ESPYAwards）頒獎典禮。晚間首個重要獎項「最佳總決賽表現」由美國職籃NBA紐約尼克的布朗森（JalenBrunson）拿下。

路透社報導，布朗森率隊拿下1973年以來尼克首座總冠軍。他在決賽中，場均32.6分，外加4.6次助攻、4.2個籃板和2.0次抄截。

布朗森在紐約林肯中心發表感言，他首先感謝家人，然後感謝教練和隊友。「我永遠感激他們，謝謝你們。」

ESPY「最佳團隊」由美國職籃NBA紐約尼克隊獲得，唐斯代表領獎。 法新社

「最佳突破運動員」今年由花滑女將劉美賢獲得，她曾於2022年世界花滑錦標賽奪銅後退役，但是在2024年重返競技舞台，並在本屆冬奧拿下珍貴的金牌。

劉美賢表示，「我在（這項運動）經歷一些非常艱難的時期，我休息了兩年，所以我覺得我以自己的方式，也為我的運動事業取得突破。」

ESPY「最佳突破運動員」由今年冬奧花滑女將劉美賢獲得。 美聯社

這項體壇好手雲集的頌獎典禮，年度最佳女運動員由美國女子職籃WNBA拉斯維加斯王牌（Las VegasAces）中鋒威爾森（A'ja Wilson）獲得；美國職棒洛杉磯道奇名將大谷翔平，則是獲得單場最佳表現。

大谷翔平去年在國聯冠軍系列賽第4戰，演出史詩級「二刀流」表現。他先發主投6局無失分狂飆10K，並以3響砲率隊擊敗密爾瓦基釀酒人，晉級世界大賽。

NBA金州勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）榮獲阿里（Muhammad Ali）體育人道主義獎。他的慈善機構「吃、學、玩」為奧克蘭地區兒童帶來溫飽，並讓他們得以享受遊樂空間。

柯瑞在感謝志工、教師以及所有參與計畫的人員後，呼籲其他運動員回饋社會。

NBA金州勇士超級巨星柯瑞(圖)，榮獲阿里體育人道主義獎。 美聯社

「最佳大學運動員」由印第安納大學美式足球四分衛孟多薩（Fernando Mendoza）與加州大學洛杉磯分校籃球隊員貝茲（Lauren Betts）獲得。

孟多薩率校隊首奪全國冠軍後，由職業美式足球聯盟NFL的拉斯維加斯突襲者以狀元簽選走。孟多薩說，「美式足球最講求團隊合作」，「上帝保佑，突襲者加油，謝謝你們。」