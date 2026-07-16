快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／布朗森率尼克終結冠軍荒 獲ESPY最佳總決賽表現獎

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
「最佳總決賽表現」由美國職籃NBA紐約尼克的布朗森（左）拿下，右為妻子。 法新社
「最佳總決賽表現」由美國職籃NBA紐約尼克的布朗森（左）拿下，右為妻子。 法新社

2026世足賽

美國體育頻道ESPN今天在紐約舉行年度體育卓越表現獎（ESPYAwards）頒獎典禮。晚間首個重要獎項「最佳總決賽表現」由美國職籃NBA紐約尼克布朗森（JalenBrunson）拿下。

路透社報導，布朗森率隊拿下1973年以來尼克首座總冠軍。他在決賽中，場均32.6分，外加4.6次助攻、4.2個籃板和2.0次抄截。

布朗森在紐約林肯中心發表感言，他首先感謝家人，然後感謝教練和隊友。「我永遠感激他們，謝謝你們。」

ESPY「最佳團隊」由美國職籃NBA紐約尼克隊獲得，唐斯代表領獎。 法新社
ESPY「最佳團隊」由美國職籃NBA紐約尼克隊獲得，唐斯代表領獎。 法新社

「最佳突破運動員」今年由花滑女將劉美賢獲得，她曾於2022年世界花滑錦標賽奪銅後退役，但是在2024年重返競技舞台，並在本屆冬奧拿下珍貴的金牌。

劉美賢表示，「我在（這項運動）經歷一些非常艱難的時期，我休息了兩年，所以我覺得我以自己的方式，也為我的運動事業取得突破。」

ESPY「最佳突破運動員」由今年冬奧花滑女將劉美賢獲得。 美聯社
ESPY「最佳突破運動員」由今年冬奧花滑女將劉美賢獲得。 美聯社

這項體壇好手雲集的頌獎典禮，年度最佳女運動員由美國女子職籃WNBA拉斯維加斯王牌（Las VegasAces）中鋒威爾森（A'ja Wilson）獲得；美國職棒洛杉磯道奇名將大谷翔平，則是獲得單場最佳表現。

大谷翔平去年在國聯冠軍系列賽第4戰，演出史詩級「二刀流」表現。他先發主投6局無失分狂飆10K，並以3響砲率隊擊敗密爾瓦基釀酒人，晉級世界大賽。

NBA金州勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）榮獲阿里（Muhammad Ali）體育人道主義獎。他的慈善機構「吃、學、玩」為奧克蘭地區兒童帶來溫飽，並讓他們得以享受遊樂空間。

柯瑞在感謝志工、教師以及所有參與計畫的人員後，呼籲其他運動員回饋社會。

NBA金州勇士超級巨星柯瑞(圖)，榮獲阿里體育人道主義獎。 美聯社
NBA金州勇士超級巨星柯瑞(圖)，榮獲阿里體育人道主義獎。 美聯社

「最佳大學運動員」由印第安納大學美式足球四分衛孟多薩（Fernando Mendoza）與加州大學洛杉磯分校籃球隊員貝茲（Lauren Betts）獲得。

孟多薩率校隊首奪全國冠軍後，由職業美式足球聯盟NFL的拉斯維加斯突襲者以狀元簽選走。孟多薩說，「美式足球最講求團隊合作」，「上帝保佑，突襲者加油，謝謝你們。」

布朗森 尼克 紐約

延伸閱讀

NBA／麥凱倫早看出尼克冠軍相 曾喊話阿努諾比：你們能登頂

NBA／布朗森總冠軍賽戰袍拍出102.4萬美元天價 刷新尼克隊史與個人收藏紀錄

NBA／狀元、榜眼夏季聯賽首交鋒！迪班薩力壓彼特森：我這次好想贏

NBA／湖人新援身上早有「曼巴精神」刺青 盼在唐西奇身邊發光

相關新聞

NBA／勇士主帥聲稱已得到詹姆斯！美媒卻爆料內部很悲觀

41歲球星詹姆斯（LeBron James）尚未決定新東家，有勇士隊球迷遇見勇士總教練柯爾（Steve Kerr），柯爾聲稱勇士已經得到詹姆斯了。

NBA／勇士簽詹皇會更強？瑞佛斯揭最大優勢：48分鐘都有頂級傳球手

前公鹿名帥瑞佛斯（Doc Rivers）近日在美國名人高爾夫錦標賽受訪時，談到「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與勇士的傳聞，直言若詹姆斯加盟金州，勇士將成為一支更強的球隊，並點出他與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）的搭配將帶來巨大優勢。

NBA／布朗森率尼克終結冠軍荒 獲ESPY最佳總決賽表現獎

美國體育頻道ESPN今天在紐約舉行年度體育卓越表現獎（ESPY Awards）頒獎典禮。晚間首個重要獎項「最佳總決賽表現」...

NBA／征戰14年告終！大V兩年550萬美元重返家鄉立陶宛豪門

根據《BasketNews》記者烏爾博納斯（Donatas Urbonas）報導，效力NBA長達14年的立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），如今正式結束旅美生涯，立陶宛豪門、歐聯勁旅考納斯綠林，將與34歲的瓦倫丘納斯簽下2年總值約500萬歐元（約550萬美元）合約，合約將一路延續至2027-28賽季結束。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。