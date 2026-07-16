NBA／勇士主帥聲稱已得到詹姆斯！美媒卻爆料內部很悲觀

41歲球星詹姆斯（LeBron James）尚未決定新東家，有勇士隊球迷遇見勇士總教練柯爾（Steve Kerr），柯爾聲稱勇士已經得到詹姆斯了。

網路上流傳一段影片，柯爾開車時打開車門與球迷互動，他說，「我們得到詹姆斯了。快把這件事放到推特。」多數球迷認為柯爾只是在開玩笑。

資深記者史皮爾斯（Marc J. Spears）透露，「我今天聽到的消息是，勇士內部認為自己目前是黑馬，詹姆斯最後很可能會轉戰東區。」

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）則提到，「我從熱火那邊聽到的說法是，他會去騎士；但騎士告訴我，他會去熱火。至於勇士，最近看起來相當很悲觀。」