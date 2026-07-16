NBA／征戰14年告終！大V兩年550萬美元重返家鄉立陶宛豪門

根據《BasketNews》記者烏爾博納斯（Donatas Urbonas）報導，效力NBA長達14年的立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），如今正式結束旅美生涯，立陶宛豪門、歐聯勁旅考納斯綠林，將與34歲的瓦倫丘納斯簽下2年總值約500萬歐元（約550萬美元）合約，合約將一路延續至2027-28賽季結束。

事實上，《BasketNews》早在6月23日就曾報導，考納斯綠林要求瓦藍邱納斯在6月22日前做出決定。據悉，考納斯綠林擊敗多支歐洲豪門競爭，最終成功網羅這位立陶宛明星中鋒。

除此之外，據報導指出金塊交易來瓦倫丘納斯後，他便曾希望提前轉戰歐洲，加盟希臘豪門帕納辛奈科斯，但金塊要求他履行合約，因此最終留隊完成整個賽季，直到日前遭球隊釋出後，才如願返歐。

另外，瓦藍邱納斯原握有1年1000萬美元合約，不過金塊日前選擇將他釋出，讓他恢復自由球員身分，得以自行決定下一站。對此，他也可獲得金塊支付的200萬美元薪資補償。

身高6呎11吋（約211公分）、體重265磅（約120公斤）的瓦藍邱納斯於2012年首輪第5順位加盟暴龍，新秀球季便入選年度新秀第二隊，當時62場比賽場均繳出8.9分、6籃板、1.3阻攻。

14年NBA生涯中，瓦藍邱納斯先後效力暴龍、灰熊、鵜鶘、巫師與金塊，共出賽1002場，場均12.8分、9.0籃板，投籃命中率56.1%，三分命中率34.0%，累積NBA生涯薪資約1.56億美元。

上賽季，瓦藍邱納斯則效力於金塊，出賽65場，場均貢獻8.7分、5.1籃板、1.2助攻，投籃命中率58.2%，三分命中率30.8%。

值得注意的是，瓦藍邱納斯不僅在2013年入選NBA年度新秀第二隊，在歐洲籃壇同樣戰功彪炳，曾榮獲2屆立陶宛聯賽最佳進步球員、1座立陶宛聯賽冠軍、2屆FIBA年度最佳青年球員，以及3度入選立陶宛聯賽明星賽。