NBA／傳湯普森願意回勇士抱團 但詹姆斯爭奪戰居下風

詹姆斯（LeBron James）爭奪戰仍在進行中，ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，目前領先者是騎士、熱火和76人隊，勇士和灰狼隊還在競爭，但不是領先者。

原本勇士、騎士和熱火最被看好拿下詹姆斯，查拉尼亞提到，76人因獲得布朗（Jaylen Brown）成為競爭者，灰狼則是因為交易來小鮑爾（LaMelo Ball），也被列入考量的球隊。

查拉尼亞在節目上表示：「目前這個時間點，詹姆斯已掌握做出決定需要的所有資訊，感覺這5支球隊都還在競爭中，但他的注意力主要集中在騎士、熱火與76人。」查拉尼亞重申合約金額不是影響詹皇決定的因素，「有些球隊提供底薪合約，有些球隊能用特例，也有球隊有薪資空間，他可以慢慢來，仔細評估所有選項。」

另外，資深記者費雪（Jake Fischer）也提到，若詹姆斯選擇加入勇士，前勇士神射手湯普森（Klay Thompson）可能也會回勇士打球，「湯普森過去就有興趣和詹姆斯一起打球，如果能以漂亮的方式替這段關係收尾，無論是勇士或湯普森本人，都會對此感到興奮。」

湯普森曾幫勇士奪下4座冠軍，但當年湯普森離隊的時候，與勇士高層鬧不愉快，目前他與獨行俠隊的合約還剩1年1746萬美元，可能透過交易或買斷方式離隊。湯普森上季出賽69場，平均攻下11.7分，三分命中率38.3%。