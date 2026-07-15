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NBA／豪賭換來小鮑爾打造快樂球風 灰狼總裁盼吸引詹姆斯等大咖加盟

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2026世足賽

為了跨出奪冠的最後一步，灰狼在今年休賽季接連拋出交易震撼彈，與籃網、黃蜂、公牛達成一筆複雜的四方交易，不惜送出兩名主力前鋒與大批選秀資產，強勢迎來明星控衛小鮑爾（LaMelo Ball），期盼他與當家球星愛德華（Anthony Edwards）聯手升級後場，總教練芬奇（Chris Finch）也期盼透過兩人充滿靈性且「快樂」的球風帶領球隊衝擊冠軍。

在這筆交易中，灰狼送出了深受球迷喜愛的最佳第六人里德（Naz Reid）以及包含2033年首輪保護選秀權、多個首輪互換權在內的大禮包至黃蜂，並將次席得分手藍道（Julius Randle）送往籃網以清出薪資空間，進而順利續留後衛多森姆（Ayo Dosunmu），最終如願換回小鮑爾與側翼好手格林（Josh Green）。

灰狼籃球事務部門總裁康納利（Tim Connelly）在今天的加盟記者會上打趣表示，為了這筆交易，灰狼未來十年的選秀權幾乎被掏空，「但這向來是重質不重量，對吧？」康納利強調，小鮑爾的到來不僅能有效分擔艾德華茲的組織與持球重任，灰狼優質的團隊環境也有助於這位年輕控衛持續成長。

灰狼上季在季後賽次輪不敵馬刺，隊內一度籠罩在低迷與沮喪的氛圍中。總教練芬奇（Chris Finch）指出，季後賽的經驗證明了「高大後場」的重要性；康納利則認為，小鮑爾那種享受比賽、不拘一格的奔放球風，正是球隊打破沉悶氣氛的解藥，「籃球本該是快樂的，他能為我們注入久違的歡樂氛圍。」

儘管小鮑爾過去曾面臨傷病與場外紀律的質疑，但年僅24歲的他依然充滿無限天賦。隨著灰狼積極展現爭冠決心，甚至連自由市場超級巨星詹姆斯（LeBron James）都被傳出將灰狼列入考慮。康納利自信表示，「這是一個能快樂打球且不斷贏球的地方，我們正在改變這支球隊的文化，不僅是對詹姆斯，相信這對任何自由球員都極具吸引力。」

灰狼 詹姆斯 NBA

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