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NBA／湖人追逐庫明加面臨卡關？ 老鷹不點頭背後藏關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合外電報導
庫明加仍未確定下一站。 路透社
庫明加仍未確定下一站。 路透社

2026世足賽

在洛杉磯湖人追逐庫明加（Jonathan Kuminga）的過程中，傳出他們曾與老鷹討論先簽後換的方案，準備以范德比爾特（Jarred Vanderbilt）為籌碼，藉此拿到這位年輕潛力鋒線。倘若這筆操作成形，湖人將能替唐西奇（Luka Doncic）身邊補進一名具運動能力的側翼，老鷹則可獲得未來選秀資產。

不過，根據知名NBA記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）卻是在節目中透露，這項潛在交易目前進展並不順利。其中一個卡關的重要原因在於，老鷹不想接收范德比爾特的合約。

史坦表示：「這筆交易需要范德比爾特被放進包裹裡，而我們知道老鷹對此展現出抗拒之意。」另一方面，費雪也補充說道：「我也不認為湖人現在就是在全聯盟兜售范德比爾特，我沒有這種感覺。」

目前外界仍不清楚，若報價合理，湖人為何會對送走范德比爾特有所遲疑。范德比爾特過去頻繁受到傷病困擾，即使健康時，也因進攻端短板明顯，經常難以穩定留在總教練瑞迪克（JJ Redick）的輪替陣容中。

單就球員類型來看，庫明加確實符合湖人多項需求。湖人當前最重要的補強方向之一，就是替唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）身邊增加具高度、運動能力與防守換防彈性的側翼，以幫助彌補後場核心在防守端的弱點。

不過，費雪也指出，如果湖人與老鷹的交易最終無法成形，庫明加仍有其他選項可考慮，其中也包括回到亞特蘭大。

庫明加上季從勇士交易至老鷹，但他在亞特蘭大的表現起伏不定。如今隨著自由市場與先簽後換討論持續進行，這名年輕側翼下一個NBA落腳處仍充滿變數。

對湖人而言，若能順利補進庫明加，將為球隊側翼深度與防守彈性帶來明顯升級；但在老鷹對交易包裹仍有疑慮的情況下，這筆潛在操作能否真正推進，仍有待觀察。

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