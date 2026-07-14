NBA／麥凱倫早看出尼克冠軍相 曾喊話阿努諾比：你們能登頂

紐約尼克睽違53年奪下總冠軍，這個過程顯然沒有讓老鷹戰將麥凱倫（CJ McCollum）感到太過意外。事實上，早在尼克還處於季後賽激烈對抗時，麥凱倫就已經看出他們具備爭冠潛力，甚至曾在比賽中直接向阿努諾比（OG Anunoby）表達看法。

麥凱倫透露：「我對他們奪冠並不意外。其實我曾在罰球線旁對OG說，『我覺得你們可以贏下總冠軍。』」

他進一步解釋，當時從尼克陣容配置、比賽方式、磨合狀況，以及球員專注度與強度來看，他已經看到一支有能力在季後賽走很遠的球隊。

尼克例行賽以53勝結束，排名東區第3種子，季後賽首輪對上麥凱倫領軍的老鷹。面對這支正在崛起的球隊，尼克首輪一開始就遇到麻煩，不僅在麥迪遜花園廣場輸掉第2戰，失去主場優勢，第3戰還被麥凱倫投進關鍵跳投，讓老鷹系列賽取得2：1領先。

不過，之後的劇本成為尼克隊史經典。從當下到總冠軍賽期間，尼克一共只再輸2場比賽，完成近年最令人難忘的冠軍之旅。他們首輪最終以6戰淘汰老鷹，接著橫掃費城人與騎士，最後在總冠軍戰擊敗溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺，拿下隊史自1973年以來首座NBA總冠軍。

布朗森（Jalen Brunson）獲選總冠軍賽MVP，即使帶著手腕傷勢出賽，仍繳出場均32.6分、4.6助攻、4.2籃板的驚人表現，成為尼克封王最大核心。

麥凱倫表示，隨著系列賽進行，老鷹也逐漸意識到尼克是一支真正出色的球隊。他說：「我們在交手過程中發現，這真的是一支很好的球隊。他們很團結，防守層級很高，協防很完整，而且有很多能投進關鍵球、完成進攻的人。他們有布朗森這樣出色的終結者，我認為他們真的找到了一些東西。」

雖然老鷹最終未能跨過尼克這一關，但麥凱倫認為，亞特蘭大也給了後來的冠軍球隊極大考驗。

「我們把他們逼到極限，我相信他們也會感謝我們測試了他們，讓他們為後面的比賽做好準備。」麥凱倫說。