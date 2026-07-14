NBA／和8年前同劇本！湖人塞克斯頓：我來詹姆斯就轉隊

27歲後衛塞克斯頓（Collin Sexton）休賽季以2年1900萬美元合約，加盟湖人隊。他受訪時談到與詹姆斯（LeBron James）之間的巧合。

塞克斯頓在2018年選秀首輪第8順位被騎士隊選中，當年詹姆斯成為自由球員，塞克斯頓向詹姆斯喊話，「過去這個賽季，我知道你還需要幾塊拼圖，我們就一起來吧，讓我們重返總冠軍賽。」結果詹姆斯後來選擇轉戰湖人。

8年後塞克斯頓加盟湖人，詹姆斯則是離隊，兩人再度錯過同隊機會，塞克斯頓今天受訪時笑說，「每次我一來他就離開，昨天另一位教練也開了同樣的玩笑。」

塞克斯頓上賽季出賽68場，平均攻下15.4分3.3助攻2.3籃板，三分命中率高達40.1%，有望在湖人雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）休息時，挹注強大後場火力。當被問到為何選擇加盟湖人，塞克斯頓表示，「我會說是機會，能上場贏球、每一晚都去競爭的機會。」