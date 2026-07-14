NBA／傳熱火對湯普森感興趣 若交易約維奇恐淪談判籌碼

據《邁阿密先驅報》報導，獨行俠隊神射手湯普森（Klay Thompson）已成為熱火高度感興趣的球員，不論詹姆斯（LeBron James）是否加盟，熱火都有興趣補進湯普森。

報導分析，獨行俠目前距離豪華稅線還有一段距離，因此除非湯普森願意買斷時大幅減薪，否則沒清掉湯普森的誘因。湯普森合約還剩1年1750萬美元。如果湯普森決定為熱火打球，可先和獨行俠談買斷，再透過約700萬美元的中產特例加入熱火，但如果詹姆斯選擇熱火，這700萬美元的中產特例可能用在詹姆斯身上。

據資深記者史坦（Marc Stein）先前報導，獨行俠正積極探索交易湯普森，而不是買斷。因此熱火若想得到湯普森，需要獨行俠配合交易，但理論上熱火只能拿出約維奇（Nikola Jovic）4年6200萬美元的合約來交易，但約維奇上賽季陷入生涯低谷，可能是負資產。

雖然湯普森不再是明星球員，但上季出賽69場，平均還是可以攻下11.7分，三分命中率38.3%，仍具備一定的外線威脅。

《邁阿密先驅報》提到，熱火希望再補進一名具備身材條件的得分型側翼，德羅展（DeMar DeRozan）日前成為自由球員，熱火和其他追求詹姆斯的球隊，都在等待詹姆斯的決定，如果詹姆斯加盟其他隊，德羅展將成為熱火的目標。自由球員比爾（Bradley Beal）談話和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），目前熱火都沒有積極追求，但不會排除加盟的可能性。