NBA／「歐陸大鎖」圓夢加入金塊 聯手約柯奇少賺數百萬美元

歐洲籃球聯賽（EuroLeague）年度最佳防守球員迪亞洛（Alpha Diallo）為了實現長久以來的NBA夢，選擇放棄在歐洲原本可拿到的更大合約。根據消息，迪亞洛執行與杜拜籃球隊合約中的NBA跳脫條款，改與丹佛金塊簽約，等於放棄了數百萬美元收入。

迪亞洛與金塊達成1年老將底薪合約，價值約140萬美元。不過在扣稅後，他實際可領到的淨收入預估接近70萬美元。這個數字不僅低於他效力摩納哥（AS Monaco）最後一季的收入，也遠低於他原本已經與杜拜籃球隊談妥的薪資。

消息來源指出，迪亞洛光是為了下個賽季選擇跳出杜拜籃球隊合約、轉戰NBA，就犧牲了約200萬美元稅後淨收入。若從他與杜拜簽下的多年合約整體來看，兩者之間的財務差距將會更大。

迪亞洛今年休賽季稍早已與杜拜籃球隊簽下長約，但合約中包含效期至7月15日的NBA跳脫條款。在與金塊達成協議後，他選擇啟動條款，正式放棄原本在海外的高薪合約。

這項決定也凸顯迪亞洛對挑戰NBA的決心。據了解，現年29歲的迪亞洛在過去效力摩納哥5年間，幾乎每個休賽季都在尋找NBA機會。隨著他逐漸成為歐洲籃壇最頂尖的攻守兼備前鋒之一，這個目標也越來越接近實現。

2025-26年賽季中段，由於摩納哥一度傳出財務不確定性，曾讓迪亞洛在冬季轉戰NBA的可能性浮上檯面。雖然當時機會最終沒有成真，但NBA球隊對他的興趣已明顯升溫。

如今，迪亞洛終於在今年夏天與金塊簽約，正式踏上NBA舞台。對他而言，這不只是一次職業選擇，更是寧願犧牲高額薪資也要追逐夢想的決定。對金塊來說，能以底薪補進一名歐洲最佳防守球員，也有機會成為新賽季最具性價比的補強之一。